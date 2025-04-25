Согласно Плану работы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования 24 апреля 2025 г. состоялось выездное совещание в Закарпатской области на тему: «Интеграция европейских принципов в законодательство Украины в сфере экологического контроля, экологического вреда и экологической ответственности (в рамках обработки законопроекта регистр. № 3091)».



Совещание Комитета проходило в смешанном формате при участии народных депутатов Украины - членов Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, Закарпатской областной военной администрации, Минсреды, Государственной экологической инспекции , Государственного агентства лесных ресурсов, Государственного агентства водных ресурсов, Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства Секретариата Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, представителей Офиса Генерального прокурора, Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Карпатского биосферного заповедника, Ужанского национального природного парка и общественности.



Во вступительном слове Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, народный депутат Украины Олег Бондаренко подчеркнул, что вопрос экологического контроля для нашей страны является одним из важнейших вопросов и мы двигаемся в сторону введения ввести такой государственный экологический контроль, такой контроль исполнения природоохранного законодательства, который бы соответствовал потребностям нашей страны. случаи нанесения экологического вреда и быстро совершать действия, чтобы реагировать на эти правонарушения, на эти случаи.



Мы ожидаем решения всех неотложных проблем, с которыми сталкивается экологический контроль, мы хотим увидеть устранение дублирования функций между природоохранными органами в нашей стране. Подготовить такую ​​модель, которая отвечала бы европейским канонам природоохранной деятельности, защите окружающей среды и отвечала на все вопросы, стоящие перед нашей страной». Заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования народный депутат Украины Криворучкина Елена подчеркнула, что интеграция законопроекта реестр. № 3091 к европейским экологическим принципам позволит учесть важность привлечения органов местного самоуправления, часто первыми сталкивающихся с нарушениями. Законопроект позволит общинам инициировать проверки, участвовать в мониторинге обращения с отходами, загрязнении воздуха, стихийных свалок, предлагать использование части штрафов для местных природоохранных программ. "Наша задача - не просто гармонизировать нормы, а создать эффективную систему защиты природы, которая работает для людей, для общин и для будущих поколений". Заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Виктория Киреева подчеркнула, что «основным направлением идет модернизация и цифровизация экологического контроля, и мы говорим о создании единой государственной информационной системы экологического надзора: это реестр предприятий, их экологическая история, платформа для публикации актов проверок, онлайн-кабинеты для предприятий и граждан». И.о. Председатель Госэкоинспекции Игорь Зубович во время своего выступления отметил настоятельную необходимость реформы государственного экологического контроля в Украине. Он подчеркнул, что реформирование необходимо для приведения системы госэкоконтроля в соответствие с европейскими стандартами и подходами, что обеспечит ее эффективность и современность. Для достижения этой цели Госэкоинспекция активно сотрудничает с Европейской сетью по имплементации и обеспечению соблюдения экологического законодательства (IMPEL), оказывающей Госэкоинспекции экспертную помощь в процессе реформирования.

Ключевым элементом реформы, по словам Игоря Зубовича, является создание единого интегрированного органа по защите окружающей среды на базе Госэкоинспекции. ресурсов и обеспечит комплексный подход к решению экологических проблем в Украине.

В ходе совещания присутствующие руководители и представители органов государственной власти поделились мнениями по осуществлению государственного экологического контроля в условиях военного положения и высказали предложения по концепции реформирования государственного экологического контроля и тексту соответствующего законопроекта. Участниками совещания был поддержан процесс консультаций, профессиональной экспертизы и открытого диалога по построению европейской системы экологического контроля в Украине, которая будет соответствовать принципу «загрязнитель платит», будет базироваться на рискоориентированном подходе и обеспечит нашим гражданам более чистую окружающую среду.