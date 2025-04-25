Результаты впечатляют: сотни штрафов, миллионы гривен ущерба и новые дела против нарушителей природоохранного законодательства. В фокусе — незаконные вырубки, поджоги и засоры территорий.
За отчетный период территориальные органы Госэкоинспекции провели 416 проверок, по результатам которых составлено 400 протоколов об админправонарушениях.
- Общая сумма штрафов – 100 тыс. грн
- В бюджет уже взыскано 83 тыс. грн
- Ущерб, нанесенный окружающей среде, рассчитан на 2,87 млн грн
- Претензии и иски - на 3,54 млн грн
- Всего взыскано (включая прошлые долги) — 4,9 млн грн
Самые громкие нарушения недели
Ровенская область:
На территории Нобельского национального природного парка неустановленные лица сожгли сухую растительность на площади в 17 гектаров. Ущерб - 935 тыс. грн. Материалы уже переданы в полицию.
Тернопольская область:
Железнодорожный поселковый совет получил претензию на 768 тыс. грн за засорение твердыми бытовыми отходами земель в пределах общины.
Черновицкая область:
В дендропарке «Киселевский «Гайдейка» срубили 35 деревьев. Сельский совет Веренчан подали на компенсацию – 1,91 млн грн.
Госэкоинспекция не отступает
Инспекторы продолжают фиксировать вред окружающей среде, даже несмотря на вызовы военного времени. Контроль за экологическим законодательством — одна из немногих сфер, где статистика штрафов не только увеличивается, но превращается в реальные средства в бюджете и конкретные последствия для виновных.
Каждое сожженное поле, каждый срубленный лес и каждая незаконная свалка — это не мелочь, а глубокая рана на теле украинской природы. С такими масштабами нарушений и миллионным ущербом экологический контроль остается жизненно необходимым.