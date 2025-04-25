Только за одну неделю – с 18 по 24 апреля 2025 года – Государственная экологическая инспекция провела 416 мер контроля по всей стране.

Результаты впечатляют: сотни штрафов, миллионы гривен ущерба и новые дела против нарушителей природоохранного законодательства. В фокусе — незаконные вырубки, поджоги и засоры территорий.

Проверки и штрафы: краткая статистика

За отчетный период территориальные органы Госэкоинспекции провели 416 проверок, по результатам которых составлено 400 протоколов об админправонарушениях.

Общая сумма штрафов – 100 тыс. грн

В бюджет уже взыскано 83 тыс. грн

Ущерб, нанесенный окружающей среде, рассчитан на 2,87 млн ​​грн

Претензии и иски - на 3,54 млн грн

Всего взыскано (включая прошлые долги) — 4,9 млн грн

Самые громкие нарушения недели

Ровенская область:

На территории Нобельского национального природного парка неустановленные лица сожгли сухую растительность на площади в 17 гектаров. Ущерб - 935 тыс. грн. Материалы уже переданы в полицию.

Тернопольская область:





Железнодорожный поселковый совет получил претензию на 768 тыс. грн за засорение твердыми бытовыми отходами земель в пределах общины.

Черновицкая область:

В дендропарке «Киселевский «Гайдейка» срубили 35 деревьев. Сельский совет Веренчан подали на компенсацию – 1,91 млн грн.

Госэкоинспекция не отступает

Инспекторы продолжают фиксировать вред окружающей среде, даже несмотря на вызовы военного времени. Контроль за экологическим законодательством — одна из немногих сфер, где статистика штрафов не только увеличивается, но превращается в реальные средства в бюджете и конкретные последствия для виновных.