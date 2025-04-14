В четверг, 10 апреля, экологические инспекторы вместе с полицейскими водной полиции провели совместную проверку на территории национального природного парка «Нижнесульский». В ходе операции обнаружили сразу 11 браконьерских сеток , общей протяженностью около одного километра , в которых находилась рыба разных видов.



По словам специалистов, часть водных биоресурсов удалось спасти — живую рыбу, еще подававшую признаки жизни, сразу выпустили обратно в водоем. Остальные образцы, к сожалению, уже не удалось сохранить.





Рыбалка в запрещенных местах - уголовная ответственность

Незаконное рыболовство в пределах природоохранной зоны — это не просто нарушение правил рыболовства, а нанесение вреда природной среде . Как отмечают в Государственной экологической инспекции Центрального округа, речь идет о существенных экологических убытках , ведь отлов происходил на территории заповедного фонда.

Все материалы по правонарушению переданы в правоохранительные органы для установления лиц, причастных к браконьерству, и последующего привлечения их к ответственности .

Что известно о Нижнесульском парке

Национальный природный парк «Нижнесульский» – одна из ключевых экосистем Полтавской и Черкасской областей. Он расположен на границе Кременчугского и Лубенского районов Полтавщины и Золотоношского района Черкасской области . Это уникальная территория с водно-болотными угодьями , где обитают десятки видов рыб, птиц и других животных. Именно здесь проходят основные маршруты нереста, поэтому любое вмешательство в сезон размножения может иметь разрушительные последствия для экосистемы .

Призыв к гражданам

В Госэкоинспекции подчеркивают: сейчас идет операция «Нерест-2025» , и контроль за соблюдением правил рыболовства ужесточен. Граждан призывают быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях у водоемов.