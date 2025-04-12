Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 102 тыс. грн.

В Государственный бюджет взыскано 90 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 17 млн ​​525 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 3 млн. 296 тыс. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 4 млн 568 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Житомирская область

Инспекцией Полесского округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ООО «КЭС» на сумму 1 млн 638 тыс. 488 грн за сброс обратных (сточных) вод в водный объект р. Гнилопять с показателями, превышающими установленные разрешением на специальное водопользование нормативами ГДС.

Запорожская область

Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму 9 млн 591 тыс. 582 грн за засорение земельного участка, неустановленными лицами, в пределах прибрежной защитной полосы реки Капустянка (приток г. Сухая Московка бассейн Днепра) в с. Матвеевка Запорожского района, отходы инфраструктуры населенных пунктов. Материалы направлены в СБУ в Запорожской области.

Кировоградская область

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Светловодскому городскому совету, на сумму 615 тыс. 6 грн за засорение земельного участка бытовыми отходами на территории Светловодской ТГ. Подготавливаются материалы для передачи правоохранительным органам.

Проведен расчет ущерба на сумму 1 млн 833 тыс. 263 грн за отлов рыбы запрещенными орудиями лова, неустановленными лицами, в акватории Кременчугского водохранилища р. Днепр на территории Великоандрусовской ТГ Александрийского района. Уведомление о совершении уголовного правонарушения направлено в Александрийский РИН ГУНП в Кировоградской области. Одесская область





Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 548 тыс. 556 грн, за незаконную рубку, до степени прекращения роста, 187 сырорастущих деревьев разных пород, в лесной полезащитной полосе недалеко от села Малоцебриково на территории Цебриковской СТГ Раздельнянского района. Материалы направлены в Раздельнянский РИН ГУНП в Одесской области.