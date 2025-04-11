Глава Минсреды Светлана Гринчук провела официальную встречу с Еврокомиссаршей по вопросам окружающей среды и циркулярной экономики Джессикой Розуолл. Обсудили экологические реформы, евроинтеграцию и даже состояние Чернобыльской Арки после обстрелов.
Подготовка к евроинтеграционному скринингу: Украина приближается к следующему этапу переговоров
«Мы уже на финальном этапе подготовки к скрининговой сессии с Еврокомиссией по разделу 27 "Окружающая среда и изменение климата", – отметила Гринчук. – На следующей неделе проводим имитационные сессии, чтобы проверить наши презентации, таблицы соответствия и ответы на вопросы. Это важный шаг, потому что именно от него зависит, откроют ли переговоры по нашему кластеру».
Светлана Гринчук подчеркнула, что Украина серьезно относится к этому процессу и готова к конструктивной обратной связи со стороны европейских экспертов.
В фокусе переход к циркулярной экономике и борьба с микропластиком.
Отдельное внимание на встрече было уделено управлению отходами и переходу к циркулярной экономике. «Эти вопросы важны не только в рамках евроинтеграции – это наше будущее, наша ответственность перед обществом», – подчеркнула министерша.
Гринчук также поздравила Розуолл с тем, что в ЕС приняли решение об ограничении загрязнения микропластиком. По ее словам, Украина также двигается по этому пути, и европейское экологическое законодательство остается приоритетом.
Чернобыль, Арка и поддержка со стороны ЕС
Во время разговора затронули и болезненную тему — обстрелы Чернобыльской зоны и повреждение Арки над четвертым энергоблоком. Госпожа Джессика Розуолл заверила в дальнейшей поддержке Украины и украинцев со стороны ЕС.
«Этот вопрос на особом контроле. Европейские партнеры понимают масштабы угроз и готовы помогать», — отметила руководитель Минсреды.
Итоги встречи
«Благодарю госпожу Джессику за откровенный разговор, советы и поддержку. Мы работаем, чтобы европейское будущее Украины не было политическим лозунгом, а стало реальностью во всех сферах — от климата до безопасности окружающей среды», — подытожила Гринчук.
Украина шаг за шагом приближается к членству в ЕС и окружающая среда играет в этом процессе одну из ключевых ролей.