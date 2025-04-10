Как «зеленая» трансформация Украины открывает двери для инвесторов, почему бизнес не должен бояться вкладывать средства даже в военное время, и как украинские реформы повлияют на всю Европу.

Об этом рассказала глава Минсреды Светлана Гринчук во время EU-Ukraine Business Summit. Она подчеркнула, что евроинтеграция — это не только политика, но и конкретные экономические перспективы.

Украина на пути в ЕС: "экология и климат" - не проблема, а шанс

В рамках панельной дискуссии "Путь Украины в ЕС: как евроинтеграционные реформы могут стимулировать бизнес" министерша окружающей среды Светлана Гринчук отметила важность 27-го раздела переговорного процесса — «Экология и климат».

«Это одна из самых сложных глав, но и одна из самых перспективных. Он открывает новые возможности для инноваций, модернизации отраслей и привлечения европейских инвестиций», – отметила Гринчук.

По ее словам, синхронизация украинского и европейского законодательства в сфере внешней среды уже открывает новые горизонты для бизнеса. В частности, речь идет о запуске системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, реформе управления недрами, цифровизации природоохранной сферы.

Инвесторы не ждут – 70% компаний уже вкладывают в Украину

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко поделилась вдохновляющими цифрами:

«Около 70% компаний-членов Ассоциации уже инвестируют в Украину. Более 77% планируют оставаться. Это говорит о доверии к курсу реформ, даже несмотря на войну».

Подготовка к URC2025 в Риме: ожидается 3 тысяч участников

Италия – активный партнер Украины на пути восстановления. Специальный представитель Италии Давид Ла Чечила сообщил:

«Уже в этом году в Риме на конференции URC2025 соберутся более 3 тысяч участников, 700 компаний, десятки представителей общин и неправительственных организаций. Это будет реальная площадка для знакомства, поиска партнеров и запуска совместных проектов».

Реформы в Украине влияют на всю Европу — уверены партнеры

Участники саммита признали: трансформация Украины – это не только национальное дело. Спецпредставитель Польши Павел Коваль заявил:

«Восстановление Украины — это не просто ее внутренний процесс. Это шанс обновить всю европейскую архитектуру безопасности, экономики и окружающей среды».

Украина не только просит, но и дает площадку для инвестиций, партнерства и роста

«Украина уже интегрирована в торговые пути ЕС. И еще до формального вступления, европейский бизнес может инвестировать здесь на таких же условиях, как в других странах-членах», — подчеркнула Светлана Гринчук.

Она подчеркнула, что путь в ЕС — это не только евроинтеграционные "галочки", но и совместная работа над экологической безопасностью, энергетическим переходом и модернизацией. Украина стремится не только восстановиться, а стать сильнее, современнее и зеленее вместе с Европой.