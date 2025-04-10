10 апреля состоялась 43 пленарная встреча руководителей EPA Network, на которую была приглашена и.о. Главы Госэкоинспекции Украины Игоря Зубовича с презентацией о работе Государственной экологической инспекции Украины.

Выступая в режиме онлайн Игорь Зубович проинформировал членов EPA Network об особенностях работы Государственной экологической инспекции в условиях войны и обратил внимание на текущие потребности Госэкоинспекции. Большой интерес со стороны членов EPA Network вызвала информация о влиянии российской агрессии на окружающую среду соседних государств (а не только на территорию Украины), подготовленную представителями Госэкоинспекции совместно с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В конце выступления и.о. Главы Госэкоинспекции Игорь Зубович поблагодарил членов EPA Network за начало плодотворного сотрудничества и за созданную Рабочую группу в поддержку Украины, в состав которой вошли уже 8 представителей экологических агентств Европейского союза, Национальный координатор IMPEL и директор Департамента государственного экологического надзора (контроля) Госэкоинспекции Максим Железняк.