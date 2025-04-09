9 апреля 2025 года под председательством и.о. Председатели Государственной экологической Инспекции Украины Игоря Зубовича состоялось совещание с участием руководителя операционного сектора сельского хозяйства, продовольственной безопасности и земельных ресурсов Представительства ЕС в Украине Бен Хелл - (Ben Hell), представителя Представительства ЕС в Украине Анны Федун, руководителя проекта IPRSA Джон Миллнс (John Millns а Председателя Дмитрия Зарубы, директора департамента государственного экологического надзора (контроля) Максима Железняка, заведующего сектором по координации и контролю территориальных и межрегиональных территориальных органов Александра Субботенко, начальника ГЭИ Полесского округа Евгения Медведовского.

Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия по реализации контрольных функций в лесном хозяйстве. В частности, было акцентировано на выявлении нарушений и расчета нанесенного лесного хозяйства ущерба по итогам мероприятий государственного надзора (контроля) лесов и растительного мира, во время привлечения специалистов Инспекции в качестве специалистов правоохранительными органами, в рамках рассмотрения обращений, поступающих через вебресурс «ЭкоУгроза», акцентировано на важности контроля за сохранением.

Во время совещания была отмечена важность внедрения европейских стандартов в сфере экологии и контроля над природными ресурсами.

Игорь Зубович поблагодарил европейских коллег за неизменную поддержку Украины, в частности, относительно имплементации требований EUDR в Украине, которая в условиях военного положения является важной составляющей нашей европейской интеграции, и выразил убеждение, что внесение изменений в законодательство, проведение тренингов, обмен опытом с экспертами ЕС в реализации контроля лесное хозяйство.