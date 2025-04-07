Более 10 миллионов евро уже собрано для запуска «зеленой» перезагрузки Украины. Эти средства предоставляются странами-партнерами: Германия, Италия, Франция, Япония, Финляндия и Чехия. Только в 2023 году Германия внесла 5 миллионов евро.

Глава Минсреды Светлана Гринчук отмечает:

«Это не просто деньги — это поддержка нашего видения: Украина должна быть не только отстроенной, но и экологически устойчивой».

85 миллиардов евро ущерба окружающей среде: почему экологический подход — критический

Потери, нанесенные войной окружающей среде Украины, уже превысили 85 миллиардов евро. И это только верхушка айсберга. Именно поэтому правительство работает над созданием четкой "матрицы" проектов для минимизации дальнейшего вреда природе.

«Сегодня у нас есть уникальный шанс — не просто восстановить, а изменить страну к лучшему», — подчеркнула министерша.

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