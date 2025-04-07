Речь идет не только об восстановлении, но и о совершенно новом видении — устойчивом, современном, экологически ответственном.
Европа поддерживает: 10 миллионов евро уже в действии
Более 10 миллионов евро уже собрано для запуска «зеленой» перезагрузки Украины. Эти средства предоставляются странами-партнерами: Германия, Италия, Франция, Япония, Финляндия и Чехия. Только в 2023 году Германия внесла 5 миллионов евро.
Глава Минсреды Светлана Гринчук отмечает:
«Это не просто деньги — это поддержка нашего видения: Украина должна быть не только отстроенной, но и экологически устойчивой».
85 миллиардов евро ущерба окружающей среде: почему экологический подход — критический
Потери, нанесенные войной окружающей среде Украины, уже превысили 85 миллиардов евро. И это только верхушка айсберга. Именно поэтому правительство работает над созданием четкой "матрицы" проектов для минимизации дальнейшего вреда природе.
«Сегодня у нас есть уникальный шанс — не просто восстановить, а изменить страну к лучшему», — подчеркнула министерша.
Кто присоединился к форуму: география партнерства
В форуме приняли участие более 800 представителей – чиновников, экспертов, экологов и международных партнеров.
- Германия – среди инициаторов Платформы и сопредседателей «экологической» части Формулы мира.
- Италия принимает Конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года, уже договорена поддержка во внедрении зеленых технологий.
- Финляндия активно поддерживает мониторинг окружающей среды и председательствует в ОБСЕ.
- Бельгия и Швеция предлагают видение трансформации Украины в лидера зеленой энергетики.
- ООН координирует большое количество проектов и готовит запуск Фонда восстановления общин.
Не просто платформа – а стратегия будущего
Платформа была создана в июне 2024 г. в Берлине, а уже в июле 2025 г. должна представить первые результаты в Риме. Речь идет не только об экологии, но и об экономике: зеленых технологиях, экологических стандартах, модернизации инфраструктуры — все это станет частью восстановления.
Украина меняется — и дальше будет сильной и устойчивой
Форум показал: зеленый подход — не прихоть, а необходимость. Гринчук подытожила:
«Мы благодарны партнерам за поддержку. Вместе мы сможем построить страну, которой будем гордиться — чистую, безопасную, современную. И главное — нашу» .