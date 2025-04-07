ДЭИ Столичного округа на Каневском водохранилище зафиксировано 7 фактов нарушений, повлекших ущерб на общую сумму более 679 тысяч гривен.
26.03.2025 специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа во время осуществления природоохранных мероприятий было выявлено и зафиксировано 7 фактов нарушения Правил промышленного рыболовства на Каневском водохранилище, а именно:
Незаконный отлов речных раков во время периода линьки и вынашивания ими икры в зимне-весенний срок 2024 - 2025 годов, который на Каневском водохранилище продолжается с 15 декабря 2024 по 30 июня 2025;
Осуществление промышленной операции без наличия у ответственного за отлов водных биоресурсов промышленного журнала и приложения к нему, а у всех рыболовов – удостоверение рыбака;
Не указание в приложении к журналу учета изъятых водных биоресурсов данных обо всем личном составе бригады (звена), экипажа судна;
Осуществление промысловой ловли рыбы сетками, не обозначенными опознавательными знаками, а именно флажками.
Вышеуказанным нарушены требования:
статьи 63 Закона Украины "О животном мире";
приказа Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в г. Киеве и Киевской области от 20.11.2024 №381;
пункта 25 Порядка осуществления специального использования водных биоресурсов, утвержденного Постановлением КМУ от 22.12.2023 № 1347;
подпункта 7 пункта 2 раздела III Правил промышленного рыболовства во внутренних рыбохозяйственных водных объектах (их частях), утвержденных приказом Минагрополитики от 10.04.2023 № 785;
пункта 18 Инструкции по ведению журнала учета изъятых водных биоресурсов, утвержденной приказом Минагрополитики от 26.01.2016 №17.
В результате указанных нарушений был нанесен ущерб на общую сумму 679 150 гривен.
По указанному факту Инспекцией будут предъявлены претензии о возмещении ущерба, причиненного рыбному хозяйству Украины в результате нарушения правил рыболовства и охраны водных живых ресурсов.