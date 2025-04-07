ДЭИ Столичного округа на Каневском водохранилище зафиксировано 7 фактов нарушений, повлекших ущерб на общую сумму более 679 тысяч гривен.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Столичного округа.26.03.2025 специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа во время осуществления природоохранных мероприятий было выявлено и зафиксировано 7 фактов нарушения Правил промышленного рыболовства на Каневском водохранилище, а именно:

Незаконный отлов речных раков во время периода линьки и вынашивания ими икры в зимне-весенний срок 2024 - 2025 годов, который на Каневском водохранилище продолжается с 15 декабря 2024 по 30 июня 2025;