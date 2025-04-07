ДЭИ Столичного округа на Каневском водохранилище зафиксировано 7 фактов нарушений, повлекших ущерб на общую сумму более 679 тысяч гривен.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Столичного округа.

26.03.2025 специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа во время осуществления природоохранных мероприятий было выявлено и зафиксировано 7 фактов нарушения Правил промышленного рыболовства на Каневском водохранилище, а именно:

Незаконный отлов речных раков во время периода линьки и вынашивания ими икры в зимне-весенний срок 2024 - 2025 годов, который на Каневском водохранилище продолжается с 15 декабря 2024 по 30 июня 2025;

Осуществление промышленной операции без наличия у ответственного за отлов водных биоресурсов промышленного журнала и приложения к нему, а у всех рыболовов – удостоверение рыбака;

Не указание в приложении к журналу учета изъятых водных биоресурсов данных обо всем личном составе бригады (звена), экипажа судна;

Осуществление промысловой ловли рыбы сетками, не обозначенными опознавательными знаками, а именно флажками.

Вышеуказанным нарушены требования:

статьи 63 Закона Украины "О животном мире";

приказа Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в г. Киеве и Киевской области от 20.11.2024 №381;

пункта 25 Порядка осуществления специального использования водных биоресурсов, утвержденного Постановлением КМУ от 22.12.2023 № 1347;

подпункта 7 пункта 2 раздела III Правил промышленного рыболовства во внутренних рыбохозяйственных водных объектах (их частях), утвержденных приказом Минагрополитики от 10.04.2023 № 785;

пункта 18 Инструкции по ведению журнала учета изъятых водных биоресурсов, утвержденной приказом Минагрополитики от 26.01.2016 №17.

В результате указанных нарушений был нанесен ущерб на общую сумму 679 150 гривен.

По указанному факту Инспекцией будут предъявлены претензии о возмещении ущерба, причиненного рыбному хозяйству Украины в результате нарушения правил рыболовства и охраны водных живых ресурсов.