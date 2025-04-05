С 28 марта по 03 апреля 2025 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 424 мероприятия контроля, составлено 365 протоколов об административных правонарушениях.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 106 тысяч. грн
В Государственный бюджет взыскано 126 тыс. грн.
За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 11 млн 935 тыс. грн.
Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 3 млн. 173 тыс. грн.
Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 351 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).
Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:
Полтавская область
Инспекцией Центрального округа произведены расчеты убытков на общую сумму 7 млн 663 тыс. 755 грн, за незаконный отлов водных живых биоресурсов, неустановленными лицами, в акватории Кременчугского водохранилища в пределах ландшафтного заказника «Сулинский». Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области.
Тернопольская область
Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков на сумму 727 тыс. 658 грн, за незаконную вырубку 33 деревьев в защитной полосе отвода автомобильной дороги Добромерка-Скорики, за пределами населенного пункта на территории Скориковского сельского совета Тернопольского района. Материалы направлены в ОП №5 (с. Подволочиск) Тернопольского РУП ГУНП в Тернопольской области.
Черниговская область
Инспекцией в Черниговской области произведен расчет убытков на сумму 506 тыс. 580 грн, за незаконную рубку, неустановленными лицами, 35 деревьев разных пород, за пределами села Ильинцы на территории Комаровского сельского совета Нежинского района. Материалы направлены в Нежинский РУП ГУНП в Черниговской области.