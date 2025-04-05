В Государственный бюджет взыскано 126 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 11 млн 935 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 3 млн. 173 тыс. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 351 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:





Полтавская область

Инспекцией Центрального округа произведены расчеты убытков на общую сумму 7 млн ​​663 тыс. 755 грн, за незаконный отлов водных живых биоресурсов, неустановленными лицами, в акватории Кременчугского водохранилища в пределах ландшафтного заказника «Сулинский». Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области.

Тернопольская область

Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков на сумму 727 тыс. 658 грн, за незаконную вырубку 33 деревьев в защитной полосе отвода автомобильной дороги Добромерка-Скорики, за пределами населенного пункта на территории Скориковского сельского совета Тернопольского района. Материалы направлены в ОП №5 (с. Подволочиск) Тернопольского РУП ГУНП в Тернопольской области.

Черниговская область