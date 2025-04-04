3 апреля 2025 года с рабочим визитом в Ровенскую область посетил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Участие в мероприятиях также принял начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский.

Бизнес бьет тревогу: сырья не хватает

Ключевым событием дня стало большое совещание с представителями бизнеса, центральных и местных властей, где рассмотрели проблемы сразу нескольких связанных отраслей — лесной, деревообрабатывающей и мебельной.

Один из главных вопросов, озвученных участниками встречи, — трудности с закупкой древесины. В частности, компания «Кроноспан», более ста лет работающая в сфере деревообработки, отметила: из-за недостатков в законодательстве предприятия не имеют стабильного доступа к сырью. А это в свою очередь ставит под угрозу работу предприятий, рабочие места и налоговые поступления.

Прозвучало мнение, что рынок древесины должен быть построен на принципах справедливой конкуренции с четкими правилами, равными условиями и акцентом на постоянство использования природных ресурсов.

Репутация Украины – под микроскопом

Поднимали также вопросы международного имиджа. Украина — крупный поставщик древесины в Европу, и важно, чтобы европейские партнеры видели ее как надежного и цивилизованного игрока. Для этого нужно не только работать над внутренними реформами, но и внедрять прозрачные правила игры.

Вода, общины и зеленая энергетика

В рамках визита также прошла встреча с теплоснабжающими предприятиями и представителями общин. Евгений Медведовский напомнил: органы местного самоуправления должны четко выполнять возложенные на них обязанности по контролю за использованием и сохранностью водных ресурсов.

«Общества — не сторонние наблюдатели, у них есть инструменты и полномочия, чтобы на местах беречь окружающую среду. Но для этого нужна системная работа и желание учиться у лучших», - подчеркнул Медведовский.

Он также призвал общества активнее перенимать европейский опыт — от сортировки отходов до использования альтернативной энергетики.

Проблем в отрасли достаточно, но есть и решение. Слаженная работа бизнеса, государства и общин — вот ключ к здоровой экономике и чистой окружающей среде. Ожидаем дальнейшие шаги от правительства и Верховной Рады, чтобы превратить эти обсуждения в реальные изменения.

