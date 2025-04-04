Первый заместитель Председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба и заведующий Сектором рыночного надзора Госэкоинспекции Олег Герасимчук приняли участие в бизнес-встрече производителей биоэтанола с поставщиками бензина и сетями АЗС "Стратегическая евроинтеграция: бензин с биоэтанолом", организованной ассоциацией "Укргазбанк".



В ходе мероприятия обсуждались вопросы внедрения экологически чистых видов топлива, в частности бензина с биоэтанолом, как важный шаг к уменьшению вредных выбросов от автомобильного транспорта.





"Использование бензина с биоэтанолом – это не только соответствие европейским стандартам, но и реальный вклад в улучшение качества воздуха и сохранение здоровья людей", – отметил Первый заместитель Председателя Госэкоинспекции.