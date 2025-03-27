Экоинспекторы насчитали более сотни незаконно срубленных деревьев. Теперь местным властям придется не только искать виновных, но и объяснить, как такое стало возможным.



Лес под топор: кто будет отвечать за вырубку на полмиллиона



Более 130 деревьев срублено в лесу возле села Мариновка. Без разрешений или согласований — просто вырезали и вывезли. Среди уничтоженных — сырорастущие деревья, которые должны были еще много лет служить естественным барьером для ветров, сохранять влагу и очищать воздух.



Общую сумму ущерба экоинспекция оценила более чем в 600 тысяч гривен.

Чей это лес и кто должен его беречь



Согласно Лесному кодексу Украины и Конституции, все леса на территории государства — это национальное достояние. Они принадлежат украинскому народу, а не отдельным людям или общинам. То есть за вырубку, даже в пределах села, должны отвечать те, кто обязан его охранять – местные власти.

В их обязанностях:



защита лесных насаждений,

контроль за использованием лесных ресурсов,

восстановление уничтоженных деревьев,

уход за плодородием почв и сохранением биоразнообразия.

Что будет дальше

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа уже задокументировала нарушения и подсчитала ущерб. Теперь слово — за следствием и местными властями.

Экологи призвали органы самоуправления немедленно ужесточить контроль за ситуацией с вырубками. А гражданам напомнили: каждое срубленное дерево без разрешения это не просто ущерб для природы, а преступление против всего общества.