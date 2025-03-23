Проблема, объединяющая практически все природно-заповедные территории Украины – земельный налог. До 2015 года объекты природно-заповедного фонда не платили его вообще, потому что не являются прибыльными организациями. Но сейчас все изменилось: решением местных советов ставка налога может быть завышена.

Результат – юридические коллизии, налоговые долги, уголовные дела, а иногда даже риск блокирования счетов.

Светлана Гринчук подчеркнула, что эту ситуацию нужно немедленно исправить:

«Законопроект, устанавливающий для объектов ПЗФ ставку на уровне 0,01%, уже согласован правительством. Сейчас главное – добиться его принятия в парламенте», – заявила она.

Нацпарки как место силы – и для животных, и для людей

Одним из главных пунктов поездки министерши стал визит в реабилитационный центр бурого медведя. Этот центр действует с 2011 года, занимает площадь 12 гектаров и уже стал домом для 32 спасенных медведей. Сейчас готовится расширение территории и строительство нового визит-центра – с помощью Франкфуртского зоологического общества.

Еще один амбициозный проект – реабилитационный центр для благородного оленя, косули и рыси. Он может стать уникальным в Европе. В мире аналогичный существует только в Канаде. Цель – предоставить убежище и помощь животным, пострадавшим из-за людей, стихии или конфискованных.

Реабилитация – не только для животных

Гринчук также подчеркнула, что все природные парки должны становиться доступными для людей с инвалидностью. И не только потому, что это правильно, но и потому, что все больше украинцев, в том числе ветеранов, выбирают природу как способ исцеления.

«Наши международные партнеры готовы помогать в развитии безбарьерных маршрутов. Многие парки уже реализуют такие проекты, и мы планируем их масштабировать», – отметила министерша.

Что дальше

Светлана Гринчук пообещала, что диалог с руководителями нацпарков будет продолжаться:

«Должны работать, чтобы украинские нацпарки стали настоящими жемчужинами европейского уровня. Впереди – визиты в парки в других регионах».

А еще во время визита в «Синевир» произошло пополнение – в парк переехали две самки благородного оленя из НПП «Залесье». Новые жительницы теперь осваиваются в новом доме.