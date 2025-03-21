Экоинспекция зафиксировала серьезное нарушение в Звягельском районе: возле села Лагульск срубили почти 300 деревьев без разрешений.

Что произошло?



7 марта 2025 г. инспекторы Полесского округа во время рейда обнаружили незаконную вырубку деревьев на землях, принадлежащих ГП "Звягельский лесхоз АПК". Вблизи села Лагульская организация, проводившая разлесение сельскохозяйственных паев, уничтожила 278 деревьев, среди которых были березы, сосны и другие породы.

И хотя речь шла об очистке территории от самосеющих деревьев, специалисты Экоинспекции выяснили, что порубка произошла с грубыми нарушениями – без соблюдения предусмотренных законом процедур и разрешений.

Последствия для окружающей среды и законодательства



Специалисты подсчитали: экологический ущерб составляет 537 тысяч гривен. Это серьезная сумма, свидетельствующая о масштабе причиненного ущерба.

Поскольку в действиях причастных лиц есть признаки уголовного правонарушения, Госэкоинспекция передала материалы дела правоохранителям. Кроме того, копии документов направили в Житомирскую областную прокуратуру – для надзора за соблюдением законодательства в экологической сфере.

Почему это важно



Это не просто вырубка деревьев – это удар по экосистеме. Подобные действия не только уничтожают зеленые зоны, но и приводят к деградации почв, ухудшению качества воздуха и исчезновению сред обитания диких животных.

Инспекция призывает граждан сообщать о любых случаях подозрительной деятельности в лесах. Даже один сигнал может помочь остановить экологическое преступление.