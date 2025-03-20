Почему этот визит важен для Украины и какие реформы ждут нас в будущем

Как Латвия поможет Украине в евроинтеграции

Делегация Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в состав которой вошли представители Государственной экологической инспекции и Государственного агентства лесных ресурсов, провела ряд встреч с латвийскими коллегами. Основная цель – изучение опыта Латвии во внедрении европейских стандартов в области экологии и контроля за природными ресурсами.

"Изучение опыта Латвии по внедрению европейского законодательства и распределению функций в области государственного контроля является важной составляющей европейской интеграции Украины", – отметил секретарь Депутатской группы Верховной Рады Украины Евгений Медведовский.





Защита лесов: как Украине внедрить регламенты ЕС?

Одним из ключевых вопросов обсуждения стало разделение функций управления и контроля в сфере лесного хозяйства. Латвийская сторона поделилась опытом имплементации Регламента ЕС по предотвращению обезлесения и деградации леса (EUDR). Также украинская делегация посетила пожарную станцию ​​Государственной лесной службы в Babīte, где ознакомилась с латвийскими подходами к сохранению лесных массивов и предупреждению пожаров.

Восстановление Украины: роль международных партнеров

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Латвии Анатолием Куцеволом Евгений Медведовский рассказал об опыте сотрудничества с Эстонией, уже реализовавшей ряд масштабных проектов в Житомирской области. Несмотря на войну, Эстония активно помогает в восстановлении инфраструктуры, включая школы, больницы и культурные объекты. Украина надеется на аналогичную поддержку от Латвии.

Инвестиции и экономическое сотрудничество

Отдельное внимание было уделено привлечению латвийских инвесторов в развитие экономики Украины. Обсуждались перспективы реализации инвестиционных проектов в социальной, гуманитарной и экологической сфере.

"С первого дня российской военной агрессии Латвия оказывает невероятную поддержку Украине – военное оборудование, гуманитарная помощь, поддержка переселенцев, создание системы медицинской реабилитации, образовательные программы для украинских специалистов и госслужащих. Мы благодарны латвийскому народу за неизменную поддержку и работаем над гармонизацией национального законодательства в соответствии с нормами национального законодательства.

Что дальше

Украина продолжает активную работу с европейскими партнерами по адаптации законодательства и реализации совместных проектов. Латвия же со своей стороны готова делиться опытом и поддерживать нашу страну в вопросах экологии, экономики и восстановления инфраструктуры.