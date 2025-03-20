Об этом рассказал в личном телеграмм-канале первый заместитель председателя Госэкоинспекции Украины Дмитрий Заруба.

Украина вводит более жесткие правила мониторинга выбросов парниковых газов, которые изменят экологическую политику предприятий. Новый закон заставит бизнес соответствовать международным стандартам, а государственные органы получат больше полномочий по контролю.

Согласно международным обязательствам, Украина внедряет систему мониторинга, отчетности и верификации (МЗР) выбросов парниковых газов. Это один из ключевых шагов на пути экологической прозрачности и уменьшения выбросов.



Еще с 2021 года в Украине действует Закон «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов», гармонизирующий законодательство с европейскими нормами. Он обязывает предприятия, осуществляющие выбросы, регистрироваться в Едином реестре МЗР и ежегодно представлять отчеты в Министерство защиты окружающей среды.

Что нового в 2025 году

1 февраля 2025 вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о возобновлении мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов». Он восстанавливает обязательность регистрации предприятий и подачи экологической отчетности:

В течение 30 дней после вступления в силу закона предприятия должны подать заявление о регистрации, внесении изменений или отмене регистрации своих установок в Едином реестре МЗР.

Предприятия должны представить планы мониторинга, верификационные отчеты и другие документы, подтверждающие соответствие экологическим нормам.

В то же время, операторы освобождаются от представления отчетности за 2021–2023 годы, а отчет за 2024 год можно подать до конца текущего года.

Что это даст Украине

Новые правила будут иметь несколько важных последствий для экологии и экономики страны:

Усиление контроля . Государственная экологическая инспекция Украины получит расширенные полномочия по проверке предприятий на соответствие экологическим стандартам.

. Государственная экологическая инспекция Украины получит расширенные полномочия по проверке предприятий на соответствие экологическим стандартам. Торговля квотами . Украина постепенно внедряет рыночные механизмы контроля выбросов, подобные европейской системе торговли квотами.

. Украина постепенно внедряет рыночные механизмы контроля выбросов, подобные европейской системе торговли квотами. Международные обязательства . Выполнение требований ЕС открывает Украине доступ к финансовой поддержке экологических реформ.

. Выполнение требований ЕС открывает Украине доступ к финансовой поддержке экологических реформ. Модернизация предприятий . Бизнесу придется внедрять новые технологии для сокращения выбросов, что в перспективе улучшит экологическую ситуацию в стране.

Почему это важно

Ужесточенный контроль за выбросами – не просто требование международных партнеров, а реальная необходимость для Украины, которая уже ощущает последствия глобального потепления. Обновленное законодательство поможет стране двигаться в направлении «зеленой» экономики, сделав ее экологически ответственной и привлекательной для международных инвесторов.