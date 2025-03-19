Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в Facebook.

Что произошло с Аркой НБК?



Арка НБК получила серьезные повреждения в результате атаки российского ударного дрона. Для Украины это огромный вызов, ведь Арка выполняет сверхважную функцию защиты окружающей среды от оставшейся после катастрофы на ЧАЭС радиации.

Что делает украинское правительство?



Светлана Гринчук подчеркнула, что сейчас ключевой задачей является привлечение максимального количества международных экспертов и доноров для восстановления объекта. Поэтому продолжаются технические консультации и изучение характера разрушений.

«Важно основательно исследовать характер разрушений в результате попадания российского ударного дрона в защитную оболочку Арки и сформировать долгосрочный план восстановления объекта и возвращение его защитной функции», – отметила министерша.

Поддержка ЕБРР



Светлана Гринчук также сообщила, что обсудила текущую ситуацию с директором департамента ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития Йостом Кристофом Бальтазаром Линдауэром. Он лично посетил Чернобыльскую зону отчуждения и увидел масштабы разрушения.

«ЕБРР поддерживает нашу позицию: необходимо разрабатывать долгосрочные планы с учетом предыдущего опыта строительства и современных вызовов военного времени. Украина открыта к сотрудничеству и готова предоставлять партнерам и инвесторам всю необходимую информацию», – добавила министерша.

Будущее зоны отчуждения – альтернативная энергетика

В ходе встречи также обсуждалось развитие альтернативной энергетики в Чернобыльской зоне. Светлана Гринчук отметила, что у этой сферы большой потенциал, особенно в контексте послевоенного восстановления страны, которое потребует значительных энергоресурсов.

«Рассказала о действующих проектах солнечной энергетики и возможностях их расширения. Уверена, вместе мы преодолеем этот вызов и сделаем Украину еще более устойчивым и энергоэффективным государством», – подытожила глава министерства.

Украина представит детальный план оценки ущерба и восстановления Арки НБК в июне 2025 года на заседании Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля.

