В 2025 году в Киеве, прямо в Голосеевском районе возле Днепровского шоссе, экологи и правоохранители обнаружили масштабную нелегальную свалку. Его объем оценивают более чем в 4 тысячи кубометров мусора. Эта ситуация поразила даже опытных инспекторов Государственной экологической инспекции.

Как выглядит свалка, которую «никто не замечал»?

Нелегальный полигон разместился буквально в километре от жилых домов. Здесь не просто складируют мусор – отходы сортируют, прессуют и, вероятно, перепродают. При этом никаких официальных разрешений на эту деятельность конечно нет.

По словам инспекторов, большая часть мусора просто лежит на земле, создавая опасность загрязнения окружающей среды. На место происшествия уже вызвали полицию Голосеевского района, возбуждено уголовное производство.

Что говорят местные жители?

Живущие поблизости люди говорят, что давно замечали странную активность на этой территории. Особенно неприятно было летом, когда от свалки шла сильная вонь. Они опасаются, что это может отрицательно сказаться на их здоровье и здоровье детей.

Кто виноват и как это стало возможным?

По мнению экологов, ситуация с нелегальными свалками в Киеве – это системная проблема, которую усугубляют коррупция, безответственность и слабый контроль со стороны государственных органов. Совершенно очевидно, что такая свалка не могла появиться за один день. Очевидно, что схема действовала уже достаточно долго, вероятно, при поддержке людей, которые должны это контролировать.



Последствия могут быть страшными

Специалисты отмечают, что последствия для экологии и здоровья людей от такой деятельности могут быть катастрофическими. Загрязнение земли, воды и воздуха – реальные угрозы, которые уже сейчас стоят перед киевлянами. Если ситуацию не разрешить немедленно, она может повлечь за собой серьезные последствия для жителей Голосеевского района и других районов столицы.

Что делать дальше?

Экологи считают, что необходимо срочно усилить контроль над обращением с отходами. Кроме того, следует серьезно усилить ответственность за нелегальные свалки и провести просветительскую кампанию среди населения во избежание подобных ситуаций в будущем.

Если не принять решительные меры уже сейчас, такие свалки могут стать новой реальностью для Киева, а экологическая ситуация значительно ухудшится.