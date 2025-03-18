Она подчеркнула, что исключение территорий или изменение их границ происходит исключительно по специальной процедуре. Она предусматривает проведение глубоких научных исследований (ведущими биологами, ботаниками, зоологами) не менее одного года, чтобы охватить все жизненные циклы охраняемых видов. И только после этого может формироваться обращение на рассмотрение Постоянного комитета Бернской конвенции, принимающего окончательное решение.

Виктория отметила, что не инициировала и не проводила никаких процедур по исключению Мархаловского леса из Изумрудной сети. Наоборот, работает над сохранением природно-заповедного фонда и соблюдением всех международных обязательств.

Она призвала представителей общественных организаций и СМИ ответственно относиться к проверке информации и не вводить общество в заблуждение. Открыта к диалогу и конструктивному сотрудничеству, основанном на фактах, а не на манипуляциях.