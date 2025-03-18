Виктория Киреева заявила, что Киевский эколого культурный центр в социальных сетях активно распространяет ложную информацию о якобы подготовке Минокружением проектов документов по изменению статуса Мархаловского леса или его исключению из Изумрудной сети.
«Официально заявляем: Министерство не разрабатывает никакие такие документы. Эти утверждения не соответствуют действительности и не имеют никакого фактического подтверждения. Распространение подобной дезинформации является попыткой манипуляции общественным мнением и грубым извращением реальности. Отмечаем, что Изумрудная сеть создается в соответствии с Конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных средах обитания в Европе (Бернская конвенция), к которой Украина присоединилась в 1996 году», - сообщила Виктория.
Она подчеркнула, что исключение территорий или изменение их границ происходит исключительно по специальной процедуре. Она предусматривает проведение глубоких научных исследований (ведущими биологами, ботаниками, зоологами) не менее одного года, чтобы охватить все жизненные циклы охраняемых видов. И только после этого может формироваться обращение на рассмотрение Постоянного комитета Бернской конвенции, принимающего окончательное решение.
Виктория отметила, что не инициировала и не проводила никаких процедур по исключению Мархаловского леса из Изумрудной сети. Наоборот, работает над сохранением природно-заповедного фонда и соблюдением всех международных обязательств.
Она призвала представителей общественных организаций и СМИ ответственно относиться к проверке информации и не вводить общество в заблуждение. Открыта к диалогу и конструктивному сотрудничеству, основанном на фактах, а не на манипуляциях.