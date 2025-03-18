Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Факт преступления установлен после того, как на сайт «ЭкоУгроза» поступило обращение от неравнодушных граждан. Во время проверки специалисты инспекции вместе с представителями Костопольского городского совета осмотрели указанную территорию и подтвердили, что там действительно незаконно вырублены деревья.