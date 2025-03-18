В Ровенской области недалеко от села Яполоть Ровенского района была обнаружена масштабная незаконная вырубка леса.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Факт преступления установлен после того, как на сайт «ЭкоУгроза» поступило обращение от неравнодушных граждан. Во время проверки специалисты инспекции вместе с представителями Костопольского городского совета осмотрели указанную территорию и подтвердили, что там действительно незаконно вырублены деревья.

В общей сложности неизвестные срубили 1554 сосны. Сумма ущерба, нанесенного природе и местной общине, составляет около 4,89 миллиона гривен.

Руководитель Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский сообщил, что материалы проверки уже направлены в полицию Ровенской области. Теперь правоохранители должны возбудить уголовное производство и установить лиц, причастных к незаконной вырубке деревьев.