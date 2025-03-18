Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
Факт преступления установлен после того, как на сайт «ЭкоУгроза» поступило обращение от неравнодушных граждан. Во время проверки специалисты инспекции вместе с представителями Костопольского городского совета осмотрели указанную территорию и подтвердили, что там действительно незаконно вырублены деревья.
В общей сложности неизвестные срубили 1554 сосны. Сумма ущерба, нанесенного природе и местной общине, составляет около 4,89 миллиона гривен.
Руководитель Госэкоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский сообщил, что материалы проверки уже направлены в полицию Ровенской области. Теперь правоохранители должны возбудить уголовное производство и установить лиц, причастных к незаконной вырубке деревьев.