Основной темой встречи стали вопросы поддержки и помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).



В мероприятии приняли участие чиновники, в частности, Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Житомирской области Юрий Погодицкий, заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябыкин, Председатель Комиссии Павел Фролов, заместитель Председателя Николай Величкович, секретарь Сергей Вельможный, а также многочисленные народные депутаты Украины.





Главные вопросы повестки дня

В ходе заседания ВСК обсуждались следующие вопросы:

Внесение изменений в законодательство о дополнительных мерах обеспечения жильем ВПЛ.

Анализ жилищных условий переселенцев, недостаточность мест проживания и низкое качество жилья.

Прозрачность и эффективность использования бюджетных средств для поддержки ВПЛ, в частности, в сферах жилищных субвенций и социальных выплат.

Правовая защита и обеспечение социальных гарантий для ВПЛ – доступ к образованию, трудоустройству и медицинским услугам.

Выявление и устранение нарушений в использовании государственных средств и преодоление бюрократических препятствий.

Результаты и рекомендации заседания

Юрий Погодицкий подчеркнул необходимость повышения эффективности государственной политики в сфере защиты прав ВПЛ. Он также отметил важность общественного контроля за расходованием бюджетных средств и усовершенствования нормативно-правовой базы для усиления социальных гарантий.

Участники заседания пришли к соглашению о необходимости улучшения координации между государственными органами, местным самоуправлением и общественными организациями для эффективного решения насущных вопросов переселенцев.