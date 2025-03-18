Основной темой встречи стали вопросы поддержки и помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
В мероприятии приняли участие чиновники, в частности, Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Житомирской области Юрий Погодицкий, заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябыкин, Председатель Комиссии Павел Фролов, заместитель Председателя Николай Величкович, секретарь Сергей Вельможный, а также многочисленные народные депутаты Украины.
Главные вопросы повестки дня
В ходе заседания ВСК обсуждались следующие вопросы:
- Внесение изменений в законодательство о дополнительных мерах обеспечения жильем ВПЛ.
- Анализ жилищных условий переселенцев, недостаточность мест проживания и низкое качество жилья.
- Прозрачность и эффективность использования бюджетных средств для поддержки ВПЛ, в частности, в сферах жилищных субвенций и социальных выплат.
- Правовая защита и обеспечение социальных гарантий для ВПЛ – доступ к образованию, трудоустройству и медицинским услугам.
- Выявление и устранение нарушений в использовании государственных средств и преодоление бюрократических препятствий.
Результаты и рекомендации заседания
Юрий Погодицкий подчеркнул необходимость повышения эффективности государственной политики в сфере защиты прав ВПЛ. Он также отметил важность общественного контроля за расходованием бюджетных средств и усовершенствования нормативно-правовой базы для усиления социальных гарантий.
Участники заседания пришли к соглашению о необходимости улучшения координации между государственными органами, местным самоуправлением и общественными организациями для эффективного решения насущных вопросов переселенцев.
Значение меры по решению проблем ВПЛ
Проведение такого заседания в Житомире стало важным шагом по налаживанию сотрудничества между властью, общинами и общественными организациями. Это позволит более эффективно реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, и будет способствовать восстановлению пострадавших от войны территорий.
«Самое главное помнить, что по аббревиатуре ВПЛ – сломанные человеческие судьбы и боль потерь. Мы должны объединить наши усилия для решения их проблем», – отметили участники заседания.