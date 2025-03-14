Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе с европейскими партнерами начинает новый проект – EU4Green Recovery East. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук.

По ее словам, эта программа направлена ​​на развитие циркулярной экономики, устойчивое управление водными ресурсами и экологическими данными. Инициатива охватывает страны Восточного партнерства и поможет им продвигать реформы в этих сферах. Проект будет продолжаться четыре года, а его общий бюджет составляет 21,5 миллиона евро.

«Для Украины, стоящей на пороге масштабного восстановления, это широкие возможности и существенная помощь», — подчеркнула Светлана Гринчук.

Министерство совместно с ПРООН в Украине сейчас работает над созданием законопроекта "О зеленом восстановлении", полностью согласованном с Зеленой таксономией и опытом ЕС. По словам Гринчук, этот документ станет стратегией устойчивого восстановления Украины.

«Кроме того, EU4Green Recovery East – это возможности и для украинского бизнеса повышать эффективность использования ресурсов и создавать новые рабочие места», – добавила министерша.

На данный момент сделаны первые шаги в подготовке рабочего плана по адаптации мероприятий программы к конкретным потребностям Украины. Впереди – технические встречи специалистов в соответствующих сферах.

Светлана Гринчук выразила благодарность Европейскому Союзу за системную поддержку Украины и отдельно поблагодарила партнеров, которые будут реализовывать EU4Green Recovery East. Среди них – Expertise France, Французский международный офис водных ресурсов, OECD, UNECE, UNIDO и Австрийское агентство по окружающей среде (UBA).

«Стратегическое партнерство с ЕС уже имеет свои результаты, в том числе и в сфере защиты окружающей среды. Во время войны это наша поддержка и наш тыл. Уверена, что во время восстановления Украины это будут наши общие успехи и достижения», — подытожила Светлана Гринчук.