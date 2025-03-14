С 07 по 13 марта 2025 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 390 мер контроля, составлено 392 протокола об административных правонарушениях.



Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.



Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 167 тысяч. грн.

В Государственный бюджет взыскано 150 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 16 млн 336 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 миллион 746 тысяч. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 6 млн 163 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Житомирская область



Инспекцией Полесского округа произведен расчет убытков на сумму 505 тыс. 388 грн за незаконную порубку деревьев разных пород в лесном массиве Ворсовского лесничества ГП «Малинский лесхоз АПК». Материалы направлены в ГУНП в Житомирской области.

Ивано-Франковская область



Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму 837 тыс. 682 грн., за незаконную порубку 29 сырорастущих деревьев разных пород за пределами населенного пункта с. Тростянец, Долинский городской совет Калушского района. Уведомление о преступлении направлено в ГУНП в Ивано-Франковской области и Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Одесская область



Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 4 млн 151 тыс. 437 грн, за отлов водных биоресурсов, гражданином, запрещенными орудиями лова, без разрешительных документов на специальное использование природных ресурсов в пределах территории ПЗФ, а именно, в пределах НПП «Тузловские лиманы», возле с. Лиман, Лиманской сельской территориальной общины Белгород-Днестровского района. Материалы направлены в Татарбунарский районный суд Одесской области.

Ровенская область



Инспекцией Полесского округа произведен расчет убытков на сумму 4 млн 888 тыс. 86 грн, за незаконную рубку 1554 деревьев породы «сосна», неустановленными лицами, на земельном участке коммунальной собственности Костопольского городского совета, за пределами населенного пункта села Яполоть Ровенского района. Материалы направлены в ГУНП в Ровенской области.

В 2024 году комиссией, при участии представителей Инспекции, проведено обследование лесных насаждений, на землях запаса лесохозяйственного назначения Дубровицкого городского совета, по результатам которого городскому совету предъявлена ​​претензия на сумму 4 млн 913 тыс. рублей. 996 грн за незаконную рубку 840 деревьев разных пород. Ровенской областной прокуратурой, в интересах Государственной экологической инспекции Полесского округа, в Дубровицкий городской совет, предъявлен иск в Хозяйственный суд Ровенской области о взыскании причиненного ущерба.

Хозяйственным судом Ровенской области иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда от 04.02.2025 решение Хозяйственного суда Ровенской области оставлено по-прежнему. Дубровицким городским советом ущерб возмещен в полном объеме.

Сумская область



Инспекцией в Сумской области произведен расчет убытков на сумму 2 млн 875 тыс. 123 грн за незаконную рубку, неустановленными лицами, 312 деревьев разных пород на территории Роменской городской ТГ недалеко от с. Бобрик. Материалы направлены в Роменский РИН ГУНП в Сумской области.

Тернопольская область



Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков на сумму 622 тыс. 57 грн., за повреждение 93 деревьев, до степени непрекращения роста, на территории полосы отвода автомобильной дороги общего пользования государственного значения Тернополь-Скалат-Жванец Скалатской городской общины Тернопольского района. Материалы направлены в ГУНП в Тернопольской области.