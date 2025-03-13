Инцидент произошел 12 марта 2025 г. во время обследования территории, которое проводилось во исполнение Приказа от 3 марта 2025 г. №30-П.

По координатам 50.370736, 30.110378 инспекторы обнаружили спецтехнику — ассенизатор, принадлежащий предприятию коммунального хозяйства Гореничи. Эта техника сливала нечистоты в бетонный колодец, откуда они непосредственно разливались на поверхность земли, нанося ущерб окружающей среде.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции для подачи заявления о правонарушении и приобщении материалов к открытому уголовному производству.

Госэкоинспекция выразила благодарность стражам порядка за оперативное реагирование и профессиональные действия в рамках этого инцидента.