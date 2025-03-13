Первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба объявил о запуске своего нового Telegram-канала "ЭкоКонтроль с Дмитрием Зарубой" , который станет информационным хабом для всех, кто хочет быть в курсе актуальных экологических норм и изменений в законодательстве.

По словам Дмитрия Зарубы, экологический контроль и соответствие законодательству сейчас важнее, чем когда-либо. Его канал ориентирован как на бизнес, так и на общественность, предлагая доступ к свежим новостям об экологическом надзоре, цифровым инструментам для проверок и понятным разъяснениям сложных процедур.

В Telegram-канале можно будет найти:

Оперативные новости об экологическом контроле;

Обзор изменений в законодательстве;

Современные цифровые инструменты для экологичного комплаенса;

Разбор сложных процедур на настоящих примерах.

Дмитрий Заруба отмечает, что для получения официальных ответов на запросы необходимо обращаться непосредственно в Государственную экологическую инспекцию Украины.

Он призывает всех заинтересованных подписаться на канал по ссылке .



«Вместе сделаем экологический контроль понятным, а Украину – более экологичной и ответственной», — подчеркнул Дмитрий Заруба.