Государственная экологическая инспекция Центрального округа провела масштабный рейд по Кременчугскому водохранилищу, в ходе которого выявила многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Проверки прошли 22-23 февраля в акватории вблизи населенных пунктов Святиловка, Липовое и Бугаевка Кременчугского района Полтавской области.

По итогам мероприятий экологические инспекторы зафиксировали массовые нарушения правил рыболовства. Всего к административной ответственности привлекли 16 человек, разоблаченных в незаконном вылове рыбы. Кроме того, еще четверо граждан нарушили правила охраны и использования территорий природно-заповедного фонда, в частности в рамках «Сулинского заказника». У них изъяли четыре транспортных средства, которые использовались для незаконной деятельности.



«Сулинский заказник» является важным природоохранным объектом, ведь он охраняет водно-болотные угодья, служащие домом для многих видов птиц и рыб. Любая хозяйственная деятельность в его пределах строго регламентирована, а нарушения чреваты штрафами или даже уголовной ответственностью.



Госэкоинспекция призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство и ответственно относиться к сохранению уникальной экосистемы Кременчугского водохранилища. В свою очередь, инспекторы продолжат усиленные меры контроля, чтобы предотвратить браконьерство и другие экологические правонарушения.