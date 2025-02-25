Государственная экологическая инспекция Столичного округа зафиксировала масштабное засорение земель в Дарницком районе Киева. В ходе проверки экологи обнаружили большие скопления бытовых и строительных отходов, незаконно выбросившихся на двух отдельных участках.

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Столичного округа.На одном из участков, расположенном по координатам 50.385221, 30.638362, стихийная свалка занимает 36 квадратных метров. Высота слоя мусора здесь достигает 20 сантиметров. Второй, значительно больший участок, площадью 627 квадратных метров, расположен по координатам 50.378715, 30.639459. Здесь высота слоя отходов составляет 2 метра.

Среди отходов, которые заметили инспекторы, остатки строительных материалов, битый бетон, древесина, металлические фрагменты, а также смешанные бытовые отходы – стекло, пластик, текстиль, картон, бумага и даже биоотходы.

При этом экологи отметили, что загрязнение почвы визуально не выявлено , поэтому анализ проб почвы пока не проводился.

Что дальше?

Госэкоинспекция уже направила официальный запрос в Киевский городской совет и Дарницкую районную администрацию с требованием ликвидировать свалки. Ответственные службы должны очистить территорию и привести ее в надлежащее санитарное состояние до 17 марта 2025 года .

Пока неизвестно, кто именно выбросил эти отходы, однако факт незаконного засорения зафиксирован. В случае невыполнения требований по уборке, экологическая инспекция может инициировать дополнительные меры, в том числе привлечение правоохранительных органов для поиска виновных лиц и наложения штрафов.

Почему это важно?

Стихийные свалки не только портят облик города, но и представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Свалки могут стать источником загрязнения воздуха, воды и почвы, а также способствовать размножению вредителей и грызунов.