Украина продолжает нести колоссальные экологические потери из-за российской агрессии. Разрушение окружающей среды, загрязнение воздуха, воды и почв, уничтожение природоохранных территорий – это создает огромные вызовы для страны.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с международными партнерами работает над законопроектом "О зеленом восстановлении", который поможет преодолеть последствия войны и заложить фундамент для устойчивого будущего.



Глава министерства Светлана Гринчук подчеркнула, что этот документ полностью согласован с Зеленой таксономией ЕС и европейскими практиками. Он станет стратегическим основанием для восстановления страны с учетом экологических стандартов. Об этом она заявила на совместном заседании Правительства Украины и Европейской Комиссии.

«Украина нуждается в зеленом восстановлении – наши природные экосистемы страдают от войны каждый день. Мы обязаны продолжать говорить об этом и действовать», – подчеркнула Гринчук.

По словам министерши, за три года полномасштабного вторжения экологический ущерб, нанесенный Украине, уже превысил 82 миллиарда евро. В то же время Россия продолжает разрушать природные ресурсы, вызывая не только локальные, но и глобальные экологические угрозы.

«За это время мы зафиксировали около 8 тысяч случаев экологических разрушений. Выбросы парниковых газов в результате боевых действий составляют около 230 миллионов тонн CO₂ – это равноценно годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии вместе взятых», – отметила Гринчук.

Кроме этого, значительные потери понесли украинские природоохранные территории. Под оккупацией остаются 10 национальных парков, 8 природных заповедников и 2 биосферных заповедника. Масштабные разрушения гидротехнической инфраструктуры нуждаются более 7,7 миллиарда евро на восстановление.

Украина также сотрудничает с международными партнерами по внесению экологического ущерба в Реестр ущерба, нанесенного российской агрессией. Это необходимо для дальнейшего привлечения агрессора к ответственности и получения компенсаций.

«Окружающая среда больше не может быть молчаливой жертвой войн. Мы вместе преодолеем российский экологический террор», – резюмировала Светлана Гринчук.

Украина планирует и дальше работать над реализацией экологических инициатив в рамках Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Закон о зеленом восстановлении станет важным шагом в борьбе за экологическую безопасность и устойчивое развитие страны.