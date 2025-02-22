С 14 по 20 февраля 2025 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 367 мер контроля, составлено 383 протокола об административных правонарушениях.
В Государственный бюджет взыскано 79 тыс. грн.
За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 5 млн 324 тыс. грн.
Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 2 млн. 867 тыс. рублей. грн.
Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 3 млн 147 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).
Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:
Киевская область
Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 581 тыс. 574 грн за незаконные самовольные рубки и присвоение 81 дерева на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Заявление о совершении преступления направлено в Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Николаевская область
Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 562 тыс. 656 грн., за незаконную порубку в полезащитной лесной полосе возле г. Баштанка Баштанского района 23 сырорастущих деревьев разных пород, неустановленными лицами, без специального разрешения – лесорубного билета. Заявление о преступлении направлено в Баштанский РО Национальной полиции Украины в Николаевской области.
Хмельницкая область
Инспекцией в Хмельницкой области произведен расчет убытков и предъявлена претензия Славутскому городскому совету, на сумму 752 тыс. 662 грн., за незаконную рубку 81 дерева разных пород в лесном массиве на территории Славутской ОТГ между селами Радошевка и Варваровка Шепетовского района.