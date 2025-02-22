Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 87 тысяч. грн

В Государственный бюджет взыскано 79 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 5 млн 324 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 2 млн. 867 тыс. рублей. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 3 млн 147 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков). Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Киевская область

Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 581 тыс. 574 грн за незаконные самовольные рубки и присвоение 81 дерева на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Заявление о совершении преступления направлено в Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Николаевская область

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 562 тыс. 656 грн., за незаконную порубку в полезащитной лесной полосе возле г. Баштанка Баштанского района 23 сырорастущих деревьев разных пород, неустановленными лицами, без специального разрешения – лесорубного билета. Заявление о преступлении направлено в Баштанский РО Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Хмельницкая область

Инспекцией в Хмельницкой области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Славутскому городскому совету, на сумму 752 тыс. 662 грн., за незаконную рубку 81 дерева разных пород в лесном массиве на территории Славутской ОТГ между селами Радошевка и Варваровка Шепетовского района.

