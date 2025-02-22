С 14 по 20 февраля 2025 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 367 мер контроля, составлено 383 протокола об административных правонарушениях.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 87 тысяч. грн

В Государственный бюджет взыскано 79 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 5 млн 324 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 2 млн. 867 тыс. рублей. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 3 млн 147 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Киевская область

Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 581 тыс. 574 грн за незаконные самовольные рубки и присвоение 81 дерева на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Заявление о совершении преступления направлено в Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Николаевская область

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 562 тыс. 656 грн., за незаконную порубку в полезащитной лесной полосе возле г. Баштанка Баштанского района 23 сырорастущих деревьев разных пород, неустановленными лицами, без специального разрешения – лесорубного билета. Заявление о преступлении направлено в Баштанский РО Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Хмельницкая область

Инспекцией в Хмельницкой области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Славутскому городскому совету, на сумму 752 тыс. 662 грн., за незаконную рубку 81 дерева разных пород в лесном массиве на территории Славутской ОТГ между селами Радошевка и Варваровка Шепетовского района.