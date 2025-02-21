На мероприятии присутствовали представители международных организаций, государственных учреждений и общественных инициатив, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды. Среди них:

Александр Федоренко – начальник Управления организационной деятельности Госэкоинспекции

Михаил Линецкий – глава Херсонской районной военной администрации

Константин Чернявский – глава Национального союза художников Украины

Ксения Высоцкая – представитель Программы ООН по окружающей среде (UNEP)

Олеся Крячко – представительница ОО «ИНПОЛИТ»

Вита Присяжнюк – соучредительница Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда»



Экологическое образование через творчество

Главная цель конкурса – привлечь детей к экологическому просвещению и сформировать у них ответственное отношение к природе. Организаторы подчеркнули важность библиотек в воспитании экологического сознания и подчеркнули необходимость поддержки таких инициатив.

«Дети – это будущее нашей планеты. Через рисунок они могут выразить свое видение мира, в котором они хотят жить. Мы стремимся к тому, чтобы этот конкурс стал не просто художественным мероприятием, а настоящим движением за чистую окружающую среду», – отметили участники мероприятия.

Конкурс выйдет на международный уровень

Учитывая, что многие украинские дети из-за войны войны оказались за границей, было решено расширить конкурс до международного уровня. Это позволит юным художникам со всего мира поучаствовать в творческой инициативе и высказать свою экологическую позицию.

Конкурс станет платформой для объединения детей из разных стран вокруг общей идеи сохранения природы. Детали участия будут объявлены в ближайшее время.