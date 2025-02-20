ДЭИ Столичного округа во время природоохранных мероприятий в Чернобыльском заповеднике выявлено нарушение природоохранного законодательства на сумму более 1,58 миллиона гривен.
Специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа во время проведения природоохранных мероприятий на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили незаконные рубки сырорастущих деревьев, а также самопроизвольную вырубку сухостойных деревьев.
Нарушения обнаружены в пределах Корогодского, Дибровского и Полесского природоохранных научно-исследовательских отделений (ПНДВ).
Этими действиями был нарушен ряд статей Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины».
Размер вреда, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде, составляет 1581574,40 грн.
Инспекция направила заявление о совершении преступления в Главное управление Национальной полиции Киевской области для внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).