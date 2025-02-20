ДЭИ Столичного округа во время природоохранных мероприятий в Чернобыльском заповеднике выявлено нарушение природоохранного законодательства на сумму более 1,58 миллиона гривен.

Об этом сообщает Госэкоинспекция Столичного округа.

Специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа во время проведения природоохранных мероприятий на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили незаконные рубки сырорастущих деревьев, а также самопроизвольную вырубку сухостойных деревьев.

Нарушения обнаружены в пределах Корогодского, Дибровского и Полесского природоохранных научно-исследовательских отделений (ПНДВ).

Этими действиями был нарушен ряд статей Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины».

Размер вреда, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде, составляет 1581574,40 грн.

Инспекция направила заявление о совершении преступления в Главное управление Национальной полиции Киевской области для внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).