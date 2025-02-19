В селе Новые Петровцы Вышгородского района, на территории комплекса «Балатон Виллидж», обнаружили незаконный забор, перекрывающий доступ к водоему.
Но это не единственное нарушение. Инспекторы также нашли капитальные сооружения в прибрежно-защитной полосе, где по закону строить запрещено. Кроме того, территорию засоряли отходами древесины и навозом.
Почему это проблема?
Согласно Водному кодексу Украины, побережья водоемов относятся к землям общего пользования и ограничивать доступ к ним запрещено. Более того, в прибрежной зоне категорически запрещено строительство и загромождение территории отходами.
Что дальше?
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая зафиксировала нарушения и начала расследование. Теперь экологи совместно с правоохранителями будут устанавливать лиц, ответственных за незаконную застройку и засорение территории.
За такие нарушения предусмотрена административная или даже уголовная ответственность, в том числе штрафы и обязательства вернуть территорию в прежнее состояние. Если же в действиях виновных найдут признаки самовольного захвата земли или экологического ущерба, дело могут передать в суд.
Экоинспекция обещает контролировать ситуацию и добиваться устранения нарушений.