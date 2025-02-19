Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с международными партнерами разрабатывает план восстановления Арки Нового Безопасного Конфайнмента на Чернобыльской АЭС после атаки российского дрона. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Гринчук.
В настоящее время продолжаются технические консультации по дальнейшим шагам восстановления конструкции, а на месте работает оперативный штаб. Гринчук вместе со специалистами Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения осмотрела последствия удара.
«Ситуация контролируется. Радиационный фон с 14 февраля не поменялся. Это подтвердили также эксперты МАГАТЭ, проведшие собственные измерения», – заверила она.
Однако атаки на критическую инфраструктуру продолжаются и риски ядерной безопасности растут.
«Арка строилась, чтобы оградить мир от радиации, а не от войны. То, что сделала Россия – это еще один опасный прецедент. Вместе с международным сообществом должны найти решение, как это предотвратить», – подчеркнула Гринчук.
Ликвидация последствий удара продолжается, а специалисты работают в режиме 24/7.