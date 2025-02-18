14 февраля 2025 года в Черкассах работники Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с инспекторами роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции обнаружили грубое нарушение правил рыболовства. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа.

Что произошло?

На прибрежной полосе реки Днепр был задержан рыболов, который превысил разрешенную суточную норму отлова. В его улове обнаружили: 6 судаков, 38 сомов.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 216 тысяч гривен.

Как его разоблачили?

По словам самого рыбака, он ловил рыбу на балансире. Однако при проверке улова обнаружили характерные повреждения от крючков, что свидетельствует о незаконном методе отлова. Кроме того, на месте нашли орудие ловли и рыболовную удочку.

Что дальше?

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции для выяснения всех обстоятельств и привлечения нарушителя к ответственности.

Контроль за незаконным отловом продолжается, и ответственные службы призывают рыбаков соблюдать действующие нормы, чтобы не наносить ущерб водным ресурсам Украины.