Министр Светлана Гринчук в эфире Национального марафона Единственные новости рассказала о ситуации в Чернобыльской зоне отчуждения и ликвидации последствий попадания российского дрона в защитную оболочку Арки Нового Безопасного Конфайнмента объекта «Укрытие».

Об этом говорится в сообщении Минсреды.

«В настоящее время продолжается ликвидация пожара на наружной обшивке Арки НБК. Привлечены 11 единиц техники и 49 работников ГСЧС. Радиационный фон в Зоне отчуждается в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах», - отметила Светлана Гринчук.

Кроме того, данные радиационного фона по всей стране можно проверить на официальном ресурсе Минсреды «Экоугроза» или через платформу SaveDnipro сайт SaveEcoBot .

Радиационная ситуация находится под контролем. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен. Пока угроз для населения нет. Все технологические системы и системы, важные для безопасности, работают в штатном режиме.