Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 75 тысяч. грн

В Государственный бюджет взыскано 76 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 559 млн 442 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 571 млн 382 тыс. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 211 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Днепропетровская область

Инспекцией Приднепровского округа проведены расчеты убытков и предъявлены 4 претензии ГП «Кривбассшахтозакрытие» на общую сумму 532 млн 325 тыс. 996 грн, за сброс загрязняющих веществ с излишками обратных вод из пруда-накопителя балки Свистунова в реку Ингулец без Разрешения на специальное водопользование. Заявление о совершении уголовного правонарушения направлено в ОП №7 Криворожского РУП ГУНП в Днепропетровской области.

Кировоградская область

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Петровскому поселковому совету, на сумму 1 млн 688 тыс. 400 грн, за засор земельного участка, расположенного за пределами с. Красноконстантиновка Александрийского района, твердыми бытовыми отходами.

Львовская область

Инспекцией во Львовской области произведен расчет убытков на сумму 1 млн 104 тыс. 779 грн за незаконную рубку, неустановленными лицами, 12 деревьев разных пород в лесном массиве на территории НПП «Северное Подолье». Материалы направлены в РПП ГУНП во Львовской области

Одесская область

Инспекцией Юго-Западного округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия гражданину на сумму 18 млн 336 тыс. 590 грн, за незаконную ловлю водных биоресурсов запрещенными орудиями лова на территории НПП «Тузловские лиманы».

Полтавская область

Инспекцией Центрального округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия КП «Техкоммунстрой» на сумму 1 млн 987 тыс. 355 грн., за самовольное использование недр (подземные воды) без специального разрешения на пользование недрами.

Проведен расчет ущерба на сумму 1 млн 258 тыс. 857 грн, за незаконную вырубку деревьев разных пород на территории РЛП «Гадяцкий» в пределах Гадячского территориального общества. Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области.

Проведен расчет ущерба на сумму 1 млн 131 тыс. 875 грн., за незаконную вырубку 275 деревьев разных пород в лесном массиве на территории области. Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области.

Хмельницкая область

Инспекцией в Хмельницкой области направлен иск в Хозяйственный суд Хмельницкой области о возмещении ущерба, филиалом «Отделенное подразделение «Хмельницкая атомная электрическая станция» АО «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» на сумму 16 млн 326 тыс. 373 грн, причиненных окружающей среде вследствие добычи питьевых подземных вод при отсутствии вывода по оценке воздействия на окружающую среду и специального разрешения на пользование недрами (подземными водами).

