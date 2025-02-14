Согласно инициативе временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Игоря Зубовича, инспекция активно реализует меры по привлечению ветеранов к работе в системе экологического надзора. Этот шаг также поддерживается проектом Стратегии реформирования системы государственного экологического контроля.

Эта инициатива нацелена на создание максимально комфортных условий для возвращающихся с фронта коллег и помощь в их адаптации к мирной жизни. Война, продолжающаяся почти три года, принесла Украине многочисленные жертвы и вызовы, но также продемонстрировала беспрецедентную социальную сплоченность и героизм, проявляемый как военными, так и гражданскими работниками. Каждый коллектив вносит свой вклад в приближение Победы.Одним из примеров такого героизма является Виктор Демкин, специалист Экоинспекции, который 24 февраля 2022, сразу после начала полномасштабного вторжения России, отправился на фронт. Вместе с другими сотрудниками, которые так же не колеблясь отправились в защиту Родины, Виктор стал частью 3-й отдельной танковой Железной бригады. Первое сражение он принял под Изюмом, после чего был вовлечен в боевые действия в Краматорске, Славянске, Балаклее, Купянске. В ходе боев он пережил как моменты побед, когда увольняли наши города, так и тяжелые потери, когда его собратья не вернулись с поля боя. Виктор вспоминает каждого павшего героя, среди которых были и его земляки из Бердичева, Звягеля, Олевска, Житомира и Чуднова. Во время службы он получил ранение и был награжден отличием командира бригады.

По словам Виктора, поддержка родных и коллег из Инспекции сыграла немаловажную роль в его способности пережить сложные моменты на фронте. Вернувшись домой, он сразу же включился в рабочий процесс и вернулся к выполнению своих служебных обязанностей в Отделе инструментально-лабораторного контроля, где работал до войны.

«Поддержка родных коллег из Инспекции помогла выстоять в сложных условиях. Теперь моя задача – поддерживать тех, кто еще на передовой, и помогать коллегам адаптироваться к мирной жизни», – отметил Виктор Демкин.





Со своей стороны начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский подчеркнул, что инспекция делает все возможное, чтобы ветераны, которые сейчас находятся в рядах Вооруженных Сил Украины, ощущали постоянную поддержку, а для возвращающихся в коллектив создаются все условия для более легкой адаптации. Это включает как себя психологическое сопровождение, так и возможности для реализации профессионального потенциала.

«Мы создаем все условия, чтобы наши коллеги, возвращающиеся с фронта, могли полностью реализовать свои возможности в мирной жизни. Инспекция также готова стать работодателем для других людей, прошедших боевое обучение и желающих работать в сфере экологии», — подчеркнул Медведовский.

В частности, в апреле прошлого года Экоинспекция Полесского округа стала площадкой для встречи ветеранов, работодателей, общественных организаций и органов местного самоуправления. Мероприятие проходило в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» Елены Зеленской, где обсуждались вопросы трудоустройства ветеранов и необходимости коммуникации с ними для облегчения их адаптации к гражданской жизни.

Люди, получившие боевой опыт и возвращающиеся домой, нуждаются в нашей помощи в интеграции в общественную жизнь. Это категория сильных личностей, которые могут стать основой восстановления страны. Экоинспекция Полесского округа продолжает работать по поддержке ветеранов и готова помочь им найти себя в мирной жизни.