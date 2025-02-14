Согласно инициативе временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Игоря Зубовича, инспекция активно реализует меры по привлечению ветеранов к работе в системе экологического надзора. Этот шаг также поддерживается проектом Стратегии реформирования системы государственного экологического контроля.
Одним из примеров такого героизма является Виктор Демкин, специалист Экоинспекции, который 24 февраля 2022, сразу после начала полномасштабного вторжения России, отправился на фронт. Вместе с другими сотрудниками, которые так же не колеблясь отправились в защиту Родины, Виктор стал частью 3-й отдельной танковой Железной бригады. Первое сражение он принял под Изюмом, после чего был вовлечен в боевые действия в Краматорске, Славянске, Балаклее, Купянске. В ходе боев он пережил как моменты побед, когда увольняли наши города, так и тяжелые потери, когда его собратья не вернулись с поля боя. Виктор вспоминает каждого павшего героя, среди которых были и его земляки из Бердичева, Звягеля, Олевска, Житомира и Чуднова. Во время службы он получил ранение и был награжден отличием командира бригады.
По словам Виктора, поддержка родных и коллег из Инспекции сыграла немаловажную роль в его способности пережить сложные моменты на фронте. Вернувшись домой, он сразу же включился в рабочий процесс и вернулся к выполнению своих служебных обязанностей в Отделе инструментально-лабораторного контроля, где работал до войны.
«Поддержка родных коллег из Инспекции помогла выстоять в сложных условиях. Теперь моя задача – поддерживать тех, кто еще на передовой, и помогать коллегам адаптироваться к мирной жизни», – отметил Виктор Демкин.
Со своей стороны начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский подчеркнул, что инспекция делает все возможное, чтобы ветераны, которые сейчас находятся в рядах Вооруженных Сил Украины, ощущали постоянную поддержку, а для возвращающихся в коллектив создаются все условия для более легкой адаптации. Это включает как себя психологическое сопровождение, так и возможности для реализации профессионального потенциала.
«Мы создаем все условия, чтобы наши коллеги, возвращающиеся с фронта, могли полностью реализовать свои возможности в мирной жизни. Инспекция также готова стать работодателем для других людей, прошедших боевое обучение и желающих работать в сфере экологии», — подчеркнул Медведовский.
В частности, в апреле прошлого года Экоинспекция Полесского округа стала площадкой для встречи ветеранов, работодателей, общественных организаций и органов местного самоуправления. Мероприятие проходило в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» Елены Зеленской, где обсуждались вопросы трудоустройства ветеранов и необходимости коммуникации с ними для облегчения их адаптации к гражданской жизни.
Люди, получившие боевой опыт и возвращающиеся домой, нуждаются в нашей помощи в интеграции в общественную жизнь. Это категория сильных личностей, которые могут стать основой восстановления страны. Экоинспекция Полесского округа продолжает работать по поддержке ветеранов и готова помочь им найти себя в мирной жизни.