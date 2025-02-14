Усилить позиции экологического образования и интегрировать его принципы во все сферы жизни – один из приоритетов Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Окружающий компонент должен стать сквозным в послевоенном восстановлении Украины. Наша экономика, несмотря на войну, активно экологизируется. На рынке труда возникают новые профессии. Уже сегодня необходимы специалисты в таких направлениях, как "зеленый" дизайн и архитектура, экологическое строительство, углеродное финансирование, устойчивое развитие.



Перспективы и планы и вызовы развития экологического образования обсудили во время встречи с председателем подкомитета по высшему образованию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, заместителем председателя Экологического Комитета Elena Krivoruchkina, представителями Министерства образования и науки Украины, общественности и бизнеса.

Растет спрос не только на отдельные профессии, но и экологические знания и навыки, в частности, из-за изменений законодательства в соответствии с европейскими стандартами. По данным Future of Jobs Report 2025 Мирового экономического форума, многие компании добавляют в список требований к кандидату экологические компетенции. В 2023 году рыночный спрос на "зеленые" навыки вырос на 12%, а количество требующих таких вакансий - на 22%. Ожидается, что в сфере возобновляемой энергетики занятость вырастет на 47%. Выполнение Водной Рамочной директивы, климатическая политика, предотвращение промышленного загрязнения – все эти изменения в нашем законодательстве требуют мощного кадрового обеспечения.

В то же время, специальности в сфере экологии выбирает лишь незначительная доля студентов, а объемы государственного заказа на эти программы остаются минимальными.





Сегодня нужно менять тенденции в образовании, чтобы подготовить новое поколение специалистов по защите окружающей среды и интегрировать экологический компонент в разные специальности.

Тема защиты окружающей среды касается всех сфер жизни – она должна присутствовать в жизни человека еще из детского сада, сопровождать в школе и вузе, быть в том или ином измерении присутствующей в профессиональной деятельности, независимо от выбранной специальности, а также в быту – в виде просветительских кампаний, "зеленых" навыков и компетенций. Для этого мы должны создать целостную систему экологического обучения.

Реформа экологического образования предполагает комплексный подход на всех уровнях:

Дошкольное образование. Формирование любви к природе и обучение базовым правилам экологического поведения.

Школьное образование. Экообразование в классных комнатах должно выйти за рамки биологии или защиты природы и быть самостоятельной единицей.

Профессиональное образование. Интеграция экологических дисциплин в подготовку специалистов разных сфер, подготовка к “зеленым” профессиям будущего.

Высшее образование. Расширение программ экологического направления, привлечение бизнеса к учебному процессу, озеленение всех направлений образования.

Просветительские кампании. Повышение уровня экологической осведомленности населения, развитие экологической культуры.

Наука и инновации. Развитие исследовательских экологических центров, приоритет финансирования зеленых проектов.

Договорились сформировать рабочую группу, которая выработает необходимые законодательные изменения и образовательные и профессиональные стандарты. Это будет длительный и тернистый путь, на котором нет волшебных пилюль и простых решений. Но на этом пути – развитие нашей общей ответственности, дисциплины и единства ради лучшего будущего. Спасибо за инициативу провести такую ​​встречу народному депутату Юлии Гришиной.