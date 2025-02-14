В рамках рассмотрения обращения, поступившего на вебресурс «ЭкоУгроза» относительно загрязнения реки Тетерев сточными водами Коростышевского МКП «Водоканал», на основании Приказа Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, на выполнение поручения Государственной экологической инспекции Украины и по согласованию Государственной экологической ной природной среды Полесского округа была проведена внеплановая мера государственного надзора (контроля) на Коростышевском ГКП «Водоканал».

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

По результатам мероприятия установлено, что водопользование Коростышевским ГКП «Водоканал» осуществляется в соответствии с разрешением специального водопользования, выданного Государственным агентством водных ресурсов Украины на срок до 12.07.2024. Согласно пункту 5 постановления КМУ от 18.03.2022 №314, сроки действия действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера автоматически продлеваются на период военного положения.

Вместе с тем, проведенным мероприятием установлено, что в период с 30.10.2021 по 18.11.2024 Коростышевским МКП «Водоканал» по выпуску № 2 осуществляло сброс обратных вод в водный объект (г. Тетерев) с показателями, превышающими установленные разрешением нормативы ГС в №2, а также выше и ниже места сброса.

Концентрации загрязняющих веществ, отведенных в р. Тетеров с превышением установленных нормативов ГДС, составляют: аммиака в 22,9 раза, фосфатов – в 3,5 раза, ХСК – в 3,9 раза, БСК-5 – в 5,1 раза, взвешенных веществ – в 5,6 раза.

Согласно информации, предоставленной Коростышевским МКП «Водоканал», общий объем отведенных обратных (сточных) вод в р. Тетерев за указанный период составил 778 912 м³.

«Такими действиями Коростышевское ГКП «Водоканал» нарушило требования статей 44, 70 Водного кодекса Украины. Согласно проведенным расчетам, сумма ущерба, причиненного государству в результате сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в реку Тетерев с обратными водами, составила 3 ​​642 753 грн, которые предприятие должно возместить, - акцентирует начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский. - Кроме того, Экоинспекция подала административный иск о применении мер реагирования в сфере государственного надзора (контроля) к Коростышевскому ГКП «Водоканал» об обязательстве принять меры для остановки сброса, приведения обратных (сточных) вод к нормативам ГДС и очистных сооружений - в состояние, которое соответствует установленным нормам».