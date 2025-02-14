россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью "Укрытие" разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате атаки арка получила значительные повреждения.
Удар по защитному сооружению четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС несет реальную угрозу радиационному загрязнению, последствия которого непредсказуемы.
В настоящее время радиационный фон находится в пределах нормы и находится под постоянным контролем автоматизированной системы на 39 пунктах.
Это не первое преступление России, совершенное в Зоне отчуждения. В начале полномасштабного вторжения россияне захватили Чернобыльскую АЭС. Более месяца оккупанты удерживали персонал станции в заложниках, нарушая все возможные нормы ядерной безопасности и создавая риск новой Чернобыльской катастрофы. Разграбили научные и исследовательские объекты, украв оборудование, которое использовалось для мониторинга радиационного фона.
В течение войны россия систематически подвергает опасности ядерные объекты. Запуск крылатых и дронов, пролетающих на критически низких высотах над атомными станциями, а также объектами в Зоне отчуждения стал для оккупантов нормой. Каждый подобный случай создает колоссальные риски.
Ядерный шантаж со стороны России не прекращается, ведь до сих пор остается оккупированной Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе.
российские захватчики систематически нарушают принципы ядерной безопасности, что угрожает не только Украине, но и всему миру. Сегодняшняя атака на ЧАЭС - беспрецедентное преступление и очередное подтверждение того, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против глобальной безопасности. Целенаправленные удары по ядерным объектам являются грубым нарушением международного права и могут иметь катастрофические последствия для миллионов людей.
Призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения дальнейших атак на ядерную инфраструктуру. Действия России ставят под угрозу не только Украину, но и всю Европу.