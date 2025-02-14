россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью "Укрытие" разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате атаки арка получила значительные повреждения.





Удар по защитному сооружению четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС несет реальную угрозу радиационному загрязнению, последствия которого непредсказуемы.





Строительство нового безопасного конфаймента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 млрд евро. К работе над проектом были привлечены 10 тысяч работников из 40 стран мира.

В настоящее время радиационный фон находится в пределах нормы и находится под постоянным контролем автоматизированной системы на 39 пунктах.

Это не первое преступление России, совершенное в Зоне отчуждения. В начале полномасштабного вторжения россияне захватили Чернобыльскую АЭС. Более месяца оккупанты удерживали персонал станции в заложниках, нарушая все возможные нормы ядерной безопасности и создавая риск новой Чернобыльской катастрофы. Разграбили научные и исследовательские объекты, украв оборудование, которое использовалось для мониторинга радиационного фона.

В течение войны россия систематически подвергает опасности ядерные объекты. Запуск крылатых и дронов, пролетающих на критически низких высотах над атомными станциями, а также объектами в Зоне отчуждения стал для оккупантов нормой. Каждый подобный случай создает колоссальные риски.

Ядерный шантаж со стороны России не прекращается, ведь до сих пор остается оккупированной Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе.

российские захватчики систематически нарушают принципы ядерной безопасности, что угрожает не только Украине, но и всему миру. Сегодняшняя атака на ЧАЭС - беспрецедентное преступление и очередное подтверждение того, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против глобальной безопасности. Целенаправленные удары по ядерным объектам являются грубым нарушением международного права и могут иметь катастрофические последствия для миллионов людей.

Призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения дальнейших атак на ядерную инфраструктуру. Действия России ставят под угрозу не только Украину, но и всю Европу.