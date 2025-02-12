Основная цель операции «Первоцвет-2025» – повысить уровень экологического сознания и привлечь общественность к сохранению уникальной флоры. Большинство раннецветущих растений занесены в Красную книгу Украины и нуждаются в особой защите. Согласно законодательству, незаконное уничтожение и продажа первоцветов карается штрафами, ответственность несет как продавец, так и покупатель.

К первоцветам относятся подснежник обыкновенный, подснежник (сцилла), шафран Гейфеля (крокус), сон-трава (прострел), рябчик шахматный, белоцветный весенний, лук медвежонок (черемша), медуница лекарственная, анемона (ветряница), хохлатка занесены в Красную книгу Украины и нуждаются в защите. Уборка первоцветов вредит природе, поскольку препятствует образованию семян, ведь эти растения размножаются не только луковицами.



ДЭИ Столичного округа осуществляет операцию "Первоцвет" с февраля по май, акцентируя внимание на мероприятиях с 1 по 9 марта. К проведению мероприятий по прекращению сбора, перевозки и торговли исчезающими первоцветами на основании согласованного плана совместных действий будут привлекаться работники полиции, общественные инспекторы по охране окружающей среды, государственная лесная охрана и представители органов исполнительной власти.

Помните: срыв и продажа первоцветов ведет к их уничтожению, а покупка только способствует этому. Весенние цветы лучше всего наблюдать в их природной среде, где они расцветают и дарят радость каждому, кто посетит лес.

Торговля первоцветами возникает из-за спроса, поэтому лучший способ сохранить редкие растения – это отказ от их покупки.

За нарушение требований природоохранного законодательства предусмотрена ответственность в соответствии с частями 1 и 2 статьи 88-1 и статьей 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно части 1 статьи 88-1, нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира влечет штраф от 510 до 1700 грн с конфискацией объектов растительного мира. Часть 2 этой статьи предусматривает штраф от 1700 до 3655 грн за нарушение, совершенное в отношении растений, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых международными договорами, с конфискацией растений.

Кроме того, за один экземпляр незаконно добытого растения, занесенного в Красную книгу Украины, предусмотрена соответствующая компенсация за его уничтожение.

Государственная экологическая инспекция Столичного округа предупреждает граждан о том, что торговля и покупка дикорастущих растений является нарушением законодательства Украины, в частности, Законов «О Красной книге Украины» и «Об охране окружающей среды Украины».

Обращаемся к жителям Киева и Киевской области с просьбой проявить экологическое сознание и отказаться от сбора и покупки первоцветов, поскольку, покупая первоцветы, каждый может стать соучастником уничтожения окружающей среды.