Столичный округ произвел расчет убытков на сумму 6 млн 168 тыс. 521 грн за засор земель государственной собственности бытовыми отходами на территории Глеваховской территориальной общины Фастовского района.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Столичного округа.

05 февраля 2025 г. государственными инспекторами Столичного округа на основании обращения через электронный сервис #ЭкоУгроза проведен осмотр (обследование) места причинения вреда окружающей среде на территории Глеваховской территориальной общины Фастовского района Киевской области, на земельном участке7735. с железнодорожным путём (земельный участок государственной собственности).



Обнаружены не опасные отходы, а именно: бытовые отходы (смешанные, включающие отходы бумаги, картона, стекла, пластика, древесины, текстиля, металла, упаковки, биоотходы, по своему составу подобные отходам домохозяйств) и биоотходы (отходы от зеленых насаждений).

Несанкционированное удаление бытовых отходов привело к засорению земель государственной собственности на общей площади свыше 1376 кв. м, средней высотой до 0,3 м.

Согласно сведениям открытого доступа Государственного земельного кадастра, кадастровый номер: 3221455300:01:069:0015, государственная собственность, использование для размещения и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного транспорта, площадь 51,2838 га.

Инспекторами составлен акт и определен размер ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства на территории Глеваховской территориальной общины Фастовского района Киевской области, на земельном участке по координатам 50.2825875, 30.3076719, 30 9:0015, что составляет 6168520,58 грн.

Статьями 96 и 211 Земельного кодекса Украины предусмотрены обязанности землепользователей и ответственность за нарушение земельного законодательства, согласно которым граждане и юридические лица несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством, в частности за такие нарушения: порчу сельскохозяйственных угодий и других земель, их загрязнение химическими и радиоактивными веществами и веществами; невыполнение требований по использованию земель по целевому назначению.

Согласно статье 56 Закона Украины «Об охране земель» применение мер дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности не освобождает виновных от возмещения вреда, причиненного земельным ресурсам.

Материалы осмотра (обследования) направлены в Фастовский РУ ГУНП в Киевской области для рассмотрения вышеуказанных обстоятельств и принятия решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.