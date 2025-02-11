Столичный округ произвел расчет убытков на сумму 6 млн 168 тыс. 521 грн за засор земель государственной собственности бытовыми отходами на территории Глеваховской территориальной общины Фастовского района.
Обнаружены не опасные отходы, а именно: бытовые отходы (смешанные, включающие отходы бумаги, картона, стекла, пластика, древесины, текстиля, металла, упаковки, биоотходы, по своему составу подобные отходам домохозяйств) и биоотходы (отходы от зеленых насаждений).
Несанкционированное удаление бытовых отходов привело к засорению земель государственной собственности на общей площади свыше 1376 кв. м, средней высотой до 0,3 м.
Согласно сведениям открытого доступа Государственного земельного кадастра, кадастровый номер: 3221455300:01:069:0015, государственная собственность, использование для размещения и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного транспорта, площадь 51,2838 га.
Инспекторами составлен акт и определен размер ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства на территории Глеваховской территориальной общины Фастовского района Киевской области, на земельном участке по координатам 50.2825875, 30.3076719, 30 9:0015, что составляет 6168520,58 грн.
Статьями 96 и 211 Земельного кодекса Украины предусмотрены обязанности землепользователей и ответственность за нарушение земельного законодательства, согласно которым граждане и юридические лица несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством, в частности за такие нарушения: порчу сельскохозяйственных угодий и других земель, их загрязнение химическими и радиоактивными веществами и веществами; невыполнение требований по использованию земель по целевому назначению.
Согласно статье 56 Закона Украины «Об охране земель» применение мер дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности не освобождает виновных от возмещения вреда, причиненного земельным ресурсам.
Материалы осмотра (обследования) направлены в Фастовский РУ ГУНП в Киевской области для рассмотрения вышеуказанных обстоятельств и принятия решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.