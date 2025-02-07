С 31 января по 06 февраля 2025 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 323 контроля, составлено 321 протокол об административных правонарушениях.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.



Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 84 тыс. грн

В Государственный бюджет взыскано 60 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 65 млн 592 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 37 млн. 404 тыс. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 552 тыс. грн (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Запорожская область

Инспекцией Южного округа произведен расчет убытков на сумму 13 млн 362 тыс. 300 грн за засорение земельного участка, неустановленными лицами, отходами разного морфологического состава (коммунальные отходы, пластмасс, стекло, резина, древесина, сухая растительность и т.п.) в Днепровском районе г. Запорожье. Материалы направлены в ГУНП в Запорожской области.

Ивано-Франковская область

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму 3 млн 248 тыс. 580 грн за незаконную рубку 521 сырорастущего дерева разных пород, за пределами населенного пункта с. Палагичи Тлумацкого городского совета Ивано-Франковского района. Уведомление о преступлении направлено в ГУНП в Ивано-Франковской области и Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Киевская область

Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков на сумму 6 млн 168 тыс. 521 грн за засорение земельного участка бытовыми отходами на территории Глеваховской территориальной общины Фастовского района. Материалы направлены в Фастовский РУ ГУНП в Киевской области.

Одесская область

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 749 тыс. 530 грн, за незаконную рубку 107 сырорастущих деревьев породы «Дуб», в лесополосе между селами Севериновка и Черняховское Березовского района. Материалы направлены в Березовский РИН ГУНП в Одесской области.

Полтавская область

Инспекцией Центрального округа произведены расчеты убытков на общую сумму 3 млн 978 тыс. 463 грн, за незаконный отлов водных живых биоресурсов, неустановленными лицами, в акватории Кременчугского водохранилища в пределах ландшафтного заказника «Сулинский». Материалы направлены в ГУНП в Полтавской области.

Харьковская область

Инспекцией в Харьковской области проведены расчеты убытков и предъявлены три претензии Мерефянскому городскому совету на общую сумму 36 млн 313 тыс. 428 грн., за засорение и загрязнение земельного участка (твердые бытовые отходы на открытом грунте) в г. Мерефа вдоль автомобильной дороги в Харьковском районе. Материалы направлены в Харьковскую областную прокуратуру.