Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук. Приводим слова автора без комментариев.

Спасти реку Рось – сегодня в Черкасская областная государственная администрация подвели промежуточные итоги выполнения Плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось на 2024-2030 годы.



Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, народные депутаты, Государственное агентство водных ресурсов Украины, Государственная экологическая инспекция Украины, представители областных военных администраций, общин и общественных организаций очертили дальнейшие совместные шаги.

Дефицит воды в реке наблюдается почти на всех участках в течение всего года. Когда-то полноводная река с богатым биоразнообразием все больше превращается в ручей.

С момента утверждения Кабинет Министров Украины Плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось органами центральной и местной власти уже выполнены важные шаги для ускорения реализации Плана:

проведена инвентаризация притоков реки и всех гидротехнических сооружений. Обследовано 2500 ГТС, из них около 80% оказались бесхозяйными. Уже есть и перечень ГТС, требующих сноса, и сейчас работаем над юридическим механизмом выполнения таких действий;

разработан и утвержден водохозяйственный баланс бассейна реки Рось, результаты которого уже учитываются Госводагентством при выдаче разрешений на специальное водопользование. Выдано 5 отказов в 2025 году по причине наличия водного дефицита;

установлены режимы работы для 1281 искусственного водного объекта с учетом соблюдения экологических затрат ниже по течению и уменьшения влияния на экосистему реки;

в программу мониторинга на этот год включены еще 4 дополнительных пункта наблюдений за состоянием вод реки Рось. Благодаря поддержке международных партнеров в прошлом году Госводагентство получило 3 мобильных лаборатории мониторинга вод, а Госэкоинспекция расходные материалы для проведения измерений. Это усиливает нашу способность изучить состояние воды. В 2024 году Госводагентством проведено почти 9 000 измерений качества воды реки Рось;

Госэкоинспекцией и ее территориальными органами проведено 102 внеплановых проверки деятельности субъектов хозяйствования в бассейне реки Рось на территории Черкасской, Житомирской, Винницкой и Киевской областей. По результатам выявлено нарушение и наложено 137 административных взысканий, рассчитаны убытки и предъявлена ​​41 претензия на общую сумму 837 тыс. 580 грн.

Конечно, есть случаи недопуска инспекторов к проверкам, а также невыполнение предписаний. Все понимают проблематику достаточно низкого уровня административной ответственности, не стимулирующей предприятия работать с соблюдением природоохранных норм. Поэтому проходит согласование законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов»;

на разной стадии готовности ряд и других нормативно-правовых актов, которые должны урегулировать проблемные вопросы, конкретизировать и способствовать выполнению мероприятий Плана действий комплексного решения проблем бассейна реки Рось.

Также акцентировала внимание общин и руководителей областных военных администраций на рассмотрении возможности распределения средств, возвращаемых на места по уплаченному экологическому налогу, и направление их на реальные меры по улучшению состояния водных ресурсов.

Обсудили и вопросы, в которых следует усилить сотрудничество с общинами и те аспекты, где мы можем усилить друг друга, чтобы как можно эффективнее выполнить все меры Плана действий, утвержденного Правительством, и сохранить реку Рось для будущих поколений. Ведь бассейн реки Рось это как один из примеров, планируем проводить такую ​​работу на всех реках Украины.