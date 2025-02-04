Решением Черкасского окружного административного суда удовлетворен административный иск Государственной экологической инспекции Центрального округа к коммунальному предприятию Черкасской области, которое осуществляло сброс обратных сточных вод в реку Рось с превышением нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ, в том числе по показателям БСК 5 и взвешенным веществам.



Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа.



Суд указал на наличие оснований к применению мер реагирования к коммунальному предприятию путем частичного ограничения осуществления сбросов обратных вод в реку Рось с превышением ГДС загрязняющих веществ и отметил, что применяемая мера реагирования носит временный характер, период действия которого зависит от факта реального устранения коммунальным предприятием выявленных нарушений , обусловивших Государственную экологическую инспекцию Центрального округа обратиться в суд.



Кроме того, применяемая мера реагирования носит также побуждающий характер, направленный на реальное обеспечение требований законодательства в сфере охраны водных ресурсов от загрязнения.