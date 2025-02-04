С 15 февраля по 31 марта 2025 года будет действовать запрет на отлов щуки в связи с ее нерестом.

Об этом сообщает Госэкоинспекция.

Государственная экологическая инспекция напоминает, что в этот период в водоемах будет действовать ограничение на отлов щуки.



Основная цель этого запрета – защита вида при размножении и содействии естественному восстановлению популяции. Ученые установили, что нерест щуки начинается при температуре воды 3-5 ℃, что характерно для большинства особей. В отличие от других рыб, щука размножается раньше, иногда даже под льдом. Как хищник, она играет немаловажную роль в водной экосистеме, регулируя численность ослабленной и мелкой рыбы, что способствует здоровому развитию других видов.

Отлов щуки в запрещенный период является нарушением природоохранного законодательства согласно ст. 85 КУоАП. За каждую незаконно выловленную особь предусмотрен штраф в размере 3468 грн.

Также напоминаем, что действует запрет на рыбалку в зимовальных ямах в начале весенне-летнего нерестового периода 2025 года.

В течение всего периода запрета будет осуществляться усиленный контроль: инспекторы будут проверять улов рыболовов и законность продаж водных биоресурсов.

