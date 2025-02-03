В пределах Сулинского заказника обнаружены и изъяты запрещенные бесхозяйственные орудия лова

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа.

30 января 2025 года Государственная экологическая инспекция Центрального округа провела мероприятия, направленные на предотвращение и выявление административных правонарушений. Мероприятия были проведены вблизи села Святиловка Кременчугского района совместно с сектором полицейской деятельности на воде Главного управления Национальной полиции в Полтавской области и охватили акваторию Кременчугского водохранилища в административных пределах заказника "Сулинский".

Совместными действиями инспекторов и сотрудников полиции обнаружены и изъяты запрещенные бесхозяйственные орудия ловли - семь мысиновых сеток общей протяженностью 445 метров, в которых находилась рыба разных видов общим весом 200 килограммов. Живые особи выпущены в природную среду, другая рыба передана рыбоприемному предприятию.

Инспекция продолжает осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и выявление фактов незаконного отлова водных биоресурсов, в том числе и на территориях природно-заповедного фонда.