В Государственный бюджет взыскано 71 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 35 млн 649 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 27 млн. 462 тыс. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 3 млн 484 тыс. грн. (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:





Ивано-Франковская область

Инспекцией Карпатского округа направлен иск в Хозяйственный суд Ивано-Франковской области о возмещении ущерба Езупольским поселковым советом на сумму на сумму 720 тыс. 643 грн., за незаконную рубку 118 сырорастущих и сухостойных деревьев разных пород за пределами населенного пункта с. Иезуполь Ивано-Франковского района.

Кировоградская область

Инспекцией Приднепровского округа проведены расчеты убытков и предъявлены претензии Субботцевскому поссовету, на общую сумму 9 млн 853 тыс. 899 грн за засорение и загрязнение земельных участков твердыми бытовыми отходами на территории Суботцовского поселкового совета Кропивницкого района.

Проведен расчет ущерба на сумму 1 млн 176 тыс. 35 грн за повреждение территории и уничтожение растительного покрова, нецелевое использование земельных участков, осуществление хозяйственной деятельности, что противоречит требованиям режима по сохранению территории в пределах объекта природно-заповедного фонда, а именно ландшафтного заказника местного значения «Казацкая балка» (Булгаковская балка) на территории Бобринецкого городского совета Кропивницкого района. Уведомление о совершении уголовного правонарушения направлено в ОП № 3 (г. Бобринец) РУП ГУНП в Кировоградской области и Кировоградской областной прокуратуры.

Николаевская область

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 339 тыс. 328 грн, за отлов водных биоресурсов, гражданином, запрещенными орудиями лова, на Бугском лимане возле поселка Малая Корениха Заводского района г. Николаева. Материалы направлены в Николаевский РУП ГУНП в Николаевской области.

Ровенская область

Инспекцией Полесского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Варасскому городскому совету на сумму 13 млн 887 тыс. 588 грн за незаконные рубки 3756 деревьев разных пород на землю запаса коммунальной собственности. Материалы направлены в ГУНП в Ровенской области.

Сумская область

Инспекцией в Сумской области произведен расчет убытков на сумму 2 млн 549 тыс. 53 грн за незаконную рубку, неустановленными лицами, 62 деревья разных пород на территории Путивльской городской ТГ в пределах территории объекта природно-заповедного фонда РЛП «Сеймский». Материалы направлены в Конотопский РИН ГУНП в Сумской области.

Проведен расчет ущерба на сумму 2 млн 91 тыс. 815 грн за незаконную рубку, неустановленными лицами, 161 деревья разных пород в полезащитной полосе на землях Николаевской сельской территориальной громады Сумского района. Материалы направлены в ОП №4 (г. Сумы) ГУНП в Сумской области.

Проведен расчет ущерба на сумму 1 млн 98 тыс. 25 грн за незаконную рубку, неустановленными лицами, 14 деревьев породы «дуб», на территории ГП «Кролевецкий лесхоз» Путивльское подразделение, в пределах территории объекта природно-заповедного фонда РЛП «Сеймский». Материалы направлены в Конотопский РИН ГУНП в Сумской области.

Тернопольская область

Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Гусятинскому поселковому совету, на сумму 734 тыс. 421 грн за засорение земельных участков твердыми бытовыми отходами на территории Чертковского района.